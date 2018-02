“Las obras sociales sindicales y las compañías de seguro saben que tienen que pagar por sus afiliados, pero no pagan”

Jujuy al día® – En el marco del debate con periodistas del Plan Estratégico de Salud, nuestro medio entrevistó al ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, quien se refirió al ambicioso plan de restructuración y reorganización del sistema de salud de la provincia. Comentó que, con el fin de volverse autosustentable en el tiempo, se ha creado la Unidad de Recupero, que tendrá la tarea de recuperar los fondos de las prestaciones realizadas a afiliados a obras sociales sindicales y aseguradoras, entre otros.

Este plan genera una reorganización de todo el sistema de salud que permite reforzar el nivel primario de atención y así descentralizar los hospitales, entre ellos y fundamentalmente el Hospital Pablo Soria. En este plan se prevé la creación de dos centros de especialidades, modificaciones en el sistema de turno, en la atención de los Puestos de Salud, ente otros.

Por otra parte, el titular de la cartera de Salud provincial descartó un segundo caso de dengue en Jujuy, ya que había la sospecha sobre la salud de un menor de edad.

Al respecto, Gustavo Bouhid expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “hemos hecho un debate con la prensa especializada donde le hicimos llegar nuestra propuesta y recibimos aporte de ustedes, los periodistas, que son los que están en permanente contacto con lo que le pasa a la gente. Ha sido un debate bastante enriquecedor, deberíamos repetirlo, debería ser una costumbre trabajar juntos porque nos permiten llegar a la población a través de los medios que ustedes representan. Ha sido bastante bueno el debate, con mucha altura y respeto, y hemos logrado explicar nuestro plan y la mayoría ha dado la aprobación de la teoría de este plan que todos queremos llevarlo a la práctica”.

“Estuve reunido ayer-por el lunes- con todos los directores y jefes de servicio del hospital Pablo Soria, hoy- por ayer- con los del San Roque, parte del Centro Sanitario. Estamos decididos a hacer los Centros de Especialidades, donde los especialistas no estarán más en los hospitales sino en estos Centros, y hemos recibido aportes interesantes de parte de los profesionales, una propuesta del hospital San Roque que la vamos a terminar de evaluar entre mañana y pasado, que es si el Centro de Especialidades Norte puede estar en el hospital San Roque”.

Agregó “la verdad que hemos encontrado un grupo proactivo muy importante, con muy buena predisposición al trabajo y actitud de parte de los médicos. Hemos tenido muchas y largas reuniones donde los profesionales saben que esto está en ejecución”.

Acerca de la necesidad de actualizar y mejorar este sistema actual de salud, que se aplica desde hace casi 60 años, Bouhid respondió “sin duda hay que hacerlo, con la diferencia que en el 60 era mucho mejor que ahora porque tenían muchas más prestaciones, la gente recibía al sistema de salud en su casa con el Plan de Salud Rural y después pasó lo que pasó, se fueron cerrando los quirófanos de Humahuaca, de Palpalá, se cerraron Puestos de Salud que no tenían médicos y se terminó haciendo una concentración en un solo lugar, en el Pablo Soria, que hoy es una olla que hemos llenado y está rebalsando, no da más y no tiene más capacidad de resolución”.

“Lo que estamos haciendo precisamente es sacarle a esa olla y llevar a pequeñas ollas, descentralizando el Soria y tratar que en el hospital solo permanezca el paciente internado y en el Pablo Soria, particularmente, quede el paciente de cirugía mayor y trauma porque es el hospital de alta complejidad y de recurso humano más especializado”.

En relación al proceso de autosustentabilidad de este nuevo sistema, y al modo de recuperación de fondos de prestaciones hospitalarias de las obras sociales sindicales y aseguradores, el ministro de Salud de Jujuy expresó “las obras sociales sindicales y las compañías de seguro saben que tienen que pagar por sus afiliados, por quienes les hacen los aportes a las obras sociales y a esas compañías, pero no pagan, no es una cosa que no conozcan, es la obligación de hacerlo”.

“Lo que necesitamos como provincia es el instrumento legal de cobro y eso lo planteamos en un proyecto de ley que permita a través de un nomenclador provincial, la ejecución inmediata del embargo de cuentas, así como hace AFIP, que embarga las cuentas si no pagan, es el mismo sistema para el hospital público”.

El Ministro Bohuid señaló a JUJUY AL DÍA® que “el éxito del plan depende de la ayuda de Dios y la Virgen y lo sostengo, va a ser y la re- educación. A nuestra población le cuesta a veces cambiar hábitos, y di como ejemplo el cambio del DNI, antes debíamos ir todos a Belgrano y Senador Pérez, a las 4 de la mañana y hacer fila para 20 números, los cuales se atendían en dos horas. Hoy sería una situación similar con el sistema de salud”.

“Para la transición pondremos una fecha de coexistencia de los dos sistemas, el de autoderivación y gestión de turno y la derivación hecha por el médico de cabecera y a partir de determinada fecha, creemos que será entre septiembre y octubre, no existirá más la posibilidad de autoderivación y que la gente no se atienda primero en su Puesto de Salud, al menos en los 23 que son los que dependían antes del hospital San Roque y están en la periferia de capital”.

Por otra parte, Gustavo Bohuid se refirió a la casuística del dengue en Jujuy, señalando que “había un niño con sintomatología y me confirmó el doctor Ripoll que los primeros resultados dieron negativo. El menor vive en capital y ya se habían hecho las barreras de contención, asique gracias a Dios fueron negativas las pruebas de laboratorio, hasta ahora hay un solo caso”.