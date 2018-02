Pacto Social por la Educación: “la idea es debatir entre todos políticas de Estado para implementarlas”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el diputado provincial Néstor Sanabia se refirió al importante debate propuesto por Gerardo Morales en torno a la educación que tenemos y a la que queremos tener todos los jujeños, dentro del llamado Pacto Social por la Educación.

En declaraciones al diario JUJUY AL DIA®, Néstor Sanabia expresó “a fin del año pasado hemos hecho un pequeño paráte y ahora se viene una de las etapas más importante que inicia en marzo que es la etapa de brindar los debates por lo que hoy están capacitando a los equipos que van a ser los facilitadores y en marzo comenzaremos ya con los diálogos”.

“Le aclaramos a la comunidad que estamos en el punto de terminar un documento disparador, que estará en internet, para poder leerlo. No es el pacto sino puntos de cómo se va a implementar el Pacto. Ya hay muchas propuestas en la Legislatura y tuvimos un rol importante los legisladores, con distintas leyes que se están presentando, pero no las vamos a aplicar sino debatir en conjunto, en el Pacto”.

Comentó “ya hemos tenido reuniones con varias instituciones y la idea es trabajar en conjunto. Hay varias propuestas hechas y las reuniones las está comandando el gobernador Gerardo Morales con los diferentes ámbitos de Educación, la idea es trabajar en conjunto y este año vamos a tener un lugar físico en calle San Martin, donde uno podrá ver el desarrollo del Pacto, habrá coordinadores, o sea que la próxima semana ya podrá hablar la comunidad sobre la aplicación del mismo y nosotros queremos trabajarlo hasta octubre, pero no existe un tiempo límite para el debate”.

Acerca de la necesidad de debatir medidas sobre la Educación que tenemos y al que queremos tener los jujeños, el legislador señaló que “era necesario, sí, porque tenemos muchos profesionales recibidos que no tienen trabajo o no tienen dónde ir a trabajar. La idea es debatir entre todos políticas de Estado para implementarlas. Hay empresarios que quieren técnicos, ingenieros en ciertas áreas y no estamos dictando las carreras necesarias”.

“La idea es implementarlo para diez años, para que veamos hacía que lado vamos, que el empresario que está de acuerdo sepa que va a tener estos profesionales, la UNJu tendrá un rol importante y también deberá debatir las políticas de Estado”.