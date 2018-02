Eco-Desarrollo Turístico de los Diques: “les daremos seguridad jurídica de la tierra”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, Víctor Hugo González, se refirió a la audiencia pública realizada días atrás sobre el proyecto de Eco- desarrollo Turístico de los Diques.

Al respecto, Víctor Hugo González expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “la audiencia se tenía que cumplir por ley y porque fue un pedido especial de nuestro gobernador de hacerla si o si para darle participación a la ciudadanía, al vecino, para que hagan llegar alguna inquietud y podamos hacerle las devoluciones”.

“Hubo oposiciones de los campesinos de un sector quienes no quieren ningún tipo de intervención, tienen miedo de perder su tierra, cuando este proyecto le reconocerá esto a esta gente que está hace tiempo y nunca fueron reconocidas por ningún gobierno. Además, porque a través de esto fomentamos el turismo rural donde ellos serán los actores principales, además de mejorar su calidad de vida en cuanto al hábitat y a los servicios que hoy no poseen: tanto agua, cloaca, entre otros”.

Agregó “fue una audiencia tranquila, pero creo que el campesino no se da cuenta que este proyecto va a mejorar sustentablemente lo que están produciendo, tanto ganadería, cambiamos la ley el año pasado y ahora es área de desarrollo de los diques donde le da la posibilidad de reconocerle la tierra y hacer estas pequeñas granjas demostrativas que además le puede servir como salida laboral tanto en la parte turística como en la parte de comercialización de quesos, animales que puedan vender en un mercado que estamos pensando hacer”.

“Ellos son los que más se oponen, pero políticamente no creo que haya ningún tipo de oposición, pero si están medio descreídos lo que genera un trabajo para hacerles notar que esto es para mejorar todo, la parte turística y que mucha gente pueda vivir tranquilamente de esto”.

Indicó que “a continuación se hará la devolución a la gente, la audiencia no es vinculante pero sí queríamos escuchar a la gente y ver de qué manera incorporarla al proyecto. Seguimos adelante con el relevamiento de los terrenos y convencer a la gente que se opone y explicarle que esto será beneficioso sobre todo le daremos seguridad jurídica de la tierra ya que aún no pueden acceder a ningún crédito porque no son propietarios de sus tierras”.