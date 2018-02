Carnaval en Jujuy: se labraron más de 240 actas por alcoholemias positivas

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el Secretario de Seguridad Vial de Jujuy, Comandante (R) Luís Martín, realizó un balance de los controles viales realizados durante las fiestas carnestolendas en toda la provincia. Además, indicó que hubo dos personas fallecidas en distintos hechos en la zona de los Valles y en la Quebrada.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Luís Martín expresó “hemos tenido un balance positivo teniendo en cuenta la gran afluencia de vehículos que se dirigieron a la zona norte y del ramal. Habíamos desplegado desde el Ministerio de Seguridad 12 controles fijos que nos han permitido realizar operativos importantes y controlar todo lo que estipula la ley”.

“En estos días de carnaval se labraron 247 actas por alcoholemia. Es una cifra que nos sigue preocupando en la Secretaría y pretendemos que estos guarismos vayan bajando, que la gente tome conciencia y que no consuma alcohol a la hora de conducir, pero inexorablemente debemos seguir profundizando los controles porque el comportamiento de la comunidad nos demuestra que estas infracciones no bajan. Vamos a seguir trabajando fuertemente, se nos viene el próximo fin de semana de entierro del carnaval y estos operativos van a estar con seguridad hasta los primeros días de marzo”.

Martín señaló “debemos reconocer el comportamiento del transeúnte en general, siempre hay personas que no cumplen la legislación, pero en un gran porcentaje están respetando la normativa vigente no sé si es porque había controles en todas las localidades, en los principales accesos a los pueblos de Quebrada y Puna, pero es un comportamiento importante. Tengamos en cuenta que ayer –por el martes- para llegar de Tilcara a San Salvador demoraron entre 4 a 5 horas, porque había un flujo vehicular muy importante”.

“Otro detalle importante, y quiero dejar constancia, es que en el 2017 respecto al 2016 el parque automotor creció un 32% y el de motovehículos un 51%. Es tremenda la cantidad de vehículos que circulan en nuestra provincia. Son cifras oficiales del Registro de Propiedad del Automotor, pero estos son los vehículos registrados, imagínense los motovehículos que no han sido patentados”.

Respecto a las demás infracciones detectadas, mencionó “las más importantes son de motovehículos sin casco, tanto conductor como acompañante; personas que aún no se acostumbran a usar el cinturón de seguridad en los autos; transitar sin el seguro vigente y en vehículos sin la revisión técnica obligatoria, esas son las faltas más comunes”.

“Nosotros hacemos hincapié en las medidas de seguridad de todo vehículo, como colocarse el cinturón y no transportar mayor cantidad de pasajeros que la capacidad del vehículo, por ejemplo, un auto tiene 5 cinturones y no pueden viajar más de esa cantidad. En uno de los días estuve en León presenciando los controles y me tocó ver que hay muchos vehículos donde no colocan el cinturón a los que viajan en los asientos de atrás, hicimos muchas recomendaciones, no obstante, en estos días, en el último fin de semana de carnaval, se han labrado más de 450 actas por infracciones varias”.

Para finalizar, el Secretario de Seguridad Vial de Jujuy se refirió a los dos accidentes donde hubo víctimas fatales en la provincia. “Uno fue en la zona céntrica de Monterrico: un joven atropelló a un ciclista y dio a la fuga, luego fue identificado por ocasionales transeúntes que dan las características del vehículo y la Policía procedió a la detención de este ciudadano en su domicilio particular. Se le realizó el test de alcoholemia y dio 1,91 gr/l de alcohol en sangre, estaba tremendamente alcoholizado, y cometió faltas graves, no tendría que haberse fugado y obviamente el consumo de alcohol a la hora de conducir”.

Agregó “el otro hecho fatal fue protagonizado por un vehículo que en la localidad de San Roque muy cerca de Humahuaca, aproximadamente en el kilómetro 1853 de ruta nacional 9, embistió a una moto por alcance y le ocasionó lesiones gravísimas al conductor del motovehículo que fue llevado al hospital de Humahuaca, luego al Pablo Soria donde fallece a las pocas horas”.