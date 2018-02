Las fuertes precipitaciones dañan tomas de agua y disminuyen la producción debido a la alta turbidez

Jujuy al día® – Desde la empresa Agua Potable de Jujuy informan a la población en general que las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días dañaron considerablemente nuestras principales tomas de agua cruda generando grandes volúmenes de lodo y sedimentos que por ende elevaron exponencialmente los niveles de turbidez de agua ocasionando una considerable disminución de producción en nuestras plantas potabilizadoras.

Como consecuencia de las actuales circunstancias climatológicas desfavorables es que nuestra normal provisión del servicio se ve disminuido para abastecer la gran demanda existente de agua potable; generando una baja presión o interrupción momentánea especialmente en los sectores altos y más poblados nuestra ciudad capital.

Asimismo, mientras todo el nuestro personal operativo y de logística trabaja intensamente las 24 horas en reparar los daños y disminuir los niveles de turbiedad de plantas potabilizadoras, mientras personal de redes realiza maniobras y regulación de válvulas para hacer más equitativa la distribución del elemento vital; y paralelamente se asiste con las distribución de agua potable mediante camiones cisternas a los sectores afectados.

Por las mencionadas circunstancias, se solicita a la población en general hacer un uso estrictamente racional y adecuado de los tanques de reservas y por ende del servicio. En este marco, recomendamos no regar calles ni veredas, no lavar los autos con mangueras, no llenar piletines ni piletas, etc. hasta tanto se normalice la situación.