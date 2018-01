Fuerte inversión en educación: entregaron equipamiento a 18 escuelas técnicas

Jujuy al día® – En el marco de acciones que buscan mejorar los entornos formativos de las instituciones de Educación Técnico Profesional (ETP), se equiparon dieciocho establecimientos educativos de esta modalidad con los Planes de Mejora Institucional.

El monto ejecutado alcanza una inversión de 10.691.801 pesos y se llevó adelante a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación de la Provincia a través de la Dirección de Educación Técnico Profesional y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) para lograr equiparar las oportunidades educativas de los jóvenes y estudiantes de todo el territorio jujeño.

Las escuelas beneficiadas son: la Misión Monotécnica y de Extensión Cultural Nº 69, Escuela Profesional Nº 8 “Sarmiento”, Instituto de Educación Superior Nº 5 “Profesor Eugenio Tello” de Tilcara, Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Profesor Jesús Raúl Salazar”, Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Escolástico Zegada”, Escuela Profesional Nº 10 “Patricias Argentinas”, Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Savio” de Palpalá, Centro de Educación Agrícola Nº 3 de Fraile Pintado, Centro de Formación Profesional Nº 1 de Fraile Pintado, Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Monterrico, Escuela de Educación Técnica Nº 1 ” Maestro Humberto Samuel Luna” de Perico, Escuela Provincial Agrotécnica Nº 7 “Ingeniero Ricardo Hueda” de Perico, Escuela Profesional Nº 7 “Felisa Sanchez de Bustamante” de San Pedro, Centro de Educación Agrícola de San Pedro, Escuela de Capacitación Laboral Nº 615 de Libertador General San Martín, Escuela de Educación Técnica Nº 1 de El Aguilar, Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Belgrano” de Maimará y la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 9 de El Moreno.

Entre el equipamiento entregado pueden contabilizarse una máquina para corte y grabado CNC de 100 watt, soldadora eléctrica por punto Modelo MPP-30N-30 KVA, ambas en la Escuela de Educación Técnica N°2 “Profesor Jesús Raúl Salazar”; una cámara frigorífica con paredes y pisos de aislamiento con frío para carnes y frío para frutas y verduras en la Escuela Provincial Agrotécnica N°7 “Ingeniero Ricardo Hueda”; un torno paralelo BMT C6256, dobladora de chapa tres funciones en la Escuela de Educación Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”; un tanque combinado de chapa de 3000 litros de capacidad y 1000 litros de anexo, hidrolavadora Karcher HDS 7/16 C, grupo electrógeno 9,5 kw, en el Centro de Educación Agrícola de San Pedro; una cepilladora con motor eléctrico Incluido en la Escuela de Capacitación Laboral N°615; elementos de informática como computadoras y notebooks con procesador Intel core i3, i5 e i7, monitores LED de 19 pulgadas, estabilizadores de tensión, plotter con sistema continuo, impresoras con tóner y cartucho, proyectores multimedia, etc.; herramientas pesadas como máquinas soldadoras de arco y de punto, morsas de banco, amoladoras de banco, agujereadoras, amoladoras angulares, compresores, etc.; herramientas de mano como ser juegos de llaves, destornilladores, mechas para taladro, medidores laser, etc.; indumentaria de protección y trabajo como camisas, máscaras, guantes, delantales de cuero, botines con punta de acero, etc.; máquinas de coser industriales y de mesa, sobadoras, pirograbadoras, freidoras y mobiliario entre otras herramientas específicas de las diferentes ofertas formativas y orientaciones de cada institución.

Los Planes de Mejora son herramientas de planificación de las políticas educativas en pos de la mejora continua de la calidad de la Educación Técnico Profesional.