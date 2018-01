Buscan reformar el reglamento de ascensos en la Policía de Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Silvia Peralta, jefe del Departamento Personal de la Policía de Jujuy, indicó que desde la fuerza se impulsarán reformas y modificaciones al reglamento de ascenso y promoción de los efectivos policiales.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, la Comisario Mayor Silvia Peralta expresó “nuestras leyes son muy viejas, la más antigua es del año 78, y de ahí han sufrido modificaciones mediante decretos, y nuestro reglamento de ascenso también ha sufrido modificaciones. No obstante, y conforme va cambiando el tiempo, ahora estamos impulsando una nueva modificación de ese reglamento de ascenso y promoción policial”.

Explicó “el personal policial es sometido en determinado tiempo, depende de la jerarquía, puede ser 2, 3, o 4 años a estos ascensos. En base a eso nosotros anualmente tenemos un sistema de calificación en dependencia, es decir donde trabaja, el jefe del lugar hace una calificación anual que se adjunta a los legajos. Luego están los cursos de ascensos que, si bien no son en todas las jerarquías, sino de por medio, es muy importante su aprobación para poder ascender, si no lo hace no tiene lugar el ascenso”.

“Por otro lado, tenemos un sistema de puntaje, favorable y desfavorable. Por ejemplo, los cursos que se hacen, como el curso obligatorio, algún título que haya obtenido el personal, el mérito que tenga, felicitaciones y complacencias, son puntajes positivos. En cuanto a los valores negativos se puede ver los partes de enfermo, las sanciones disciplinarias que tenga el personal y obviamente con mucha más dureza, si están sometidos a sumarios administrativos, entonces eso inhabilita al personal hasta que sale ese expediente, una vez resuelto puede ascender”.

Agregó “tenemos un sistema de apto definitivo cuando el personal está calificado para ascender sin ningún problema, el apto provisorio cuando está sometido a cierto tipo de actuaciones sumarias y mientras no se resuelva sigue con el apto provisorio, y el inhabilitado cuando reciben puntaje inferior a 50, descuentos de puntaje, estar en situación de disponibilidad o pasiva que también deviene de un sumario administrativo”.

En cuanto a las reformas, la jefa del Departamento Personal de la Policía de Jujuy, señaló “llevó un año en el Departamento y cuando uno lo ve de afuera piensa en qué cambiar, pero hasta que no lo vive no lo plantea, entonces el hecho de haber estado acá y me toque este año ver el tema de los ascensos ha hecho que plantee con el personal que trabaja acá estas reformas que queremos hacer y las queremos presentar este año para ponerlo en práctica para los ascensos del 2019”.

En relación a cuántos efectivos tendrán la posibilidad de ascender este 2018, y cuántos pasarán a ser Comisarios Generales, Peralta comentó “en este año tenemos 2500 aproximadamente, en distintas jerarquías, son los que están en condiciones de ascender. De ese total se va viendo quienes están aptos definitivo, provisorio o inhabilitado. En estos días sacaríamos el expediente de ascenso, algo que no se hacía antes ya que demoraba mucho, pero este gobierno, el Ministro y el Secretario de Seguridad quieren que el personal pueda ascender a más tardar en marzo”.

“Venimos trabajando fuertemente en el Departamento y aplaudo el personal por cómo trabaja porque vienen solos para terminar el expediente el domingo lo presentarlo para que junto al Jefe de Policía lo estudiemos y lo elevamos”.

Agregó “actualmente trabajando, a parte del Jefe y Subjefe, está la Comisaria General Banda, y hace poco salió de licencia la Comisario General Murillo. Este año de todos los que van a ascender tenemos un conteo aproximado de 15 futuros Comisarios Generales que estarán en condiciones, y hablamos con el Jefe de Policía y manifestaba que tendrá un Comisario General para cada Regional y cada departamento. De ese total, seríamos 4 o 5 mujeres las que ascenderemos a Comisario General”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la Jefa del Departamento Personal de la Policía de Jujuy si ha mejorado la remuneración entre jerarquías, la cual haga diferencia entre un rango y otro. “Con este gobierno hemos visto un cambio, este tema era un planteo que hacíamos desde adentro y lo observaron. A mayor jerarquía mayores responsabilidades y por ende es importante esa separación en dinero, más allá de la jerarquía, si bien es cierto que nosotros tenemos un sistema verticalista donde siempre habrá alguien por abajo a quien se tiene que mandar, es importante el tema de la remuneración y que se vea esa remuneración si tenemos mayores responsabilidades, siempre de acuerdo a esa responsabilidad que asumimos con un nuevo cargo”.