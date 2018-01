Hospital Pablo Soria: más opciones para solicitar turnos

Jujuy al día® – El Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, dialogó con usuarios del Hospital Pablo Soria ante las demandas originadas por los inconvenientes en la entrega de turnos. Luego de escuchar las diferentes situaciones, explicó que los turnos para las especialidades se otorgarán a partir del lunes próximo de manera provisoria por ventanilla en el Hospital Snopek de Alto Comedero y en el Centro Sanitario Carlos Alvarado. Mientras que en el Soria, se atenderán especialidades quirúrgicas como cirugia general, traumatología, quimioterapia entre otras y por demanda espontánea. Asimismo, el call center solo brindará turnos para oncología, hematología y oftalmología.

En el encuentro el Ministro Bouhid, acompañado por la Subsecretaria Técnico Operativa, Bárbara Dipietro y el Director del Soria, Marcos Rivas, explicó a los usuarios que para el óptimo funcionamiento del centro de llamadas se está a la espera de un repuesto que “no se consigue en nuestro país por lo que deberemos aguardar un mes. Mientras tanto, abrimos nuevas bocas para la solicitud de los turnos”.

Con respecto a los pacientes trasplantados, el titular de la cartera sanitaria, dijo que “se brindaron instrucciones al Director del hospital Soria y al personal que me acompaña para que continúen sacando turnos en el CUCAIJUY y que la Secretaria les gestione los turnos en el Soria porque son pacientes inmunodeprimidos con lo cual corren riesgo de contagiarse de otras enfermedades donde hay contacto masivo con el resto de los pacientes”.

Además, ante los pedidos de los usuarios que llegan desde el interior de la provincia para ser atendidos en el nosocomio capitalino el funcionario señaló que se está implementando un sistema de médicos especialistas itinerantes que recorrerán el interior de Jujuy. “La gente se está viniendo de La Quiaca, de Aguas Calientes, de Calilegua porque no tienen al especialista en el lugar y esto hace que el Pablo Soria este desbordado y que los turnos no alcancen. Pero hasta tanto he solicitado que se prioricen ahora los pacientes que están esperando y son del interior”.

Por último, afirmó que “se organizará el personal del hospital para otorgar turnos por la noche lo más pronto posible para que la gente no se tenga que quedar a dormir. El Pablo Soria está en su máxima capacidad de atención, por eso desde el Gobierno de la provincia la semana pasada hemos puesto mesas de anestesia, torres laparoscópicas, arcos en C y equipamiento de alta tecnología en La Quiaca, en Libertador y en San Pedro. Esto implica que a corto plazo estos tres hospitales van a estar operando diferentes patologías y la gente de esos lugares no tendrá que trasladarse hasta aquí”.