Caso Romina Aramayo: para familiares, el cambio de Fiscal “no lo deberían haber hecho ahora sino hace mucho tiempo”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Juan Aramayo, padre de la joven ledesmense Romina Magali Aramayo, quien fue encontrada brutalmente asesinada en cercanías al dique Los Molinos el 10 de abril de 2014, celebró la decisión del titular del Ministerio Público de la Acusación de pasar la investigación a manos de otro fiscal, y sostuvo que este era un reclamo y petición frecuente de la familia.

Indicó que una vez que termine la feria judicial, intentarán reunirse con el Fiscal Aldo Lozano para aportar toda la información del caso.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Juan Aramayo manifestó que “nos enteramos del cambio ese mismo día, es lo que requeríamos hace mucho tiempo, desde el momento que observamos irregularidades de parte del fiscal Farfán, empezamos a sospechar que la investigación no iba por donde debía ir”.

“Por ejemplo, en un determinado momento, a unos 6 meses del crimen, luego de tantas idas a la Fiscalía nos encontramos con el señor Roberto Paniagua, y anteriormente nos había dado una orientación sobre quién era el sospechoso. En esa oportunidad nos dijo no solo a mí, sino a mi familia, que había suficientes pruebas para detener a una persona pero no podía hacerlo porque eso depende del fiscal, con esos argumentos recibidos planteamos al fiscal por qué no había ningún operativo ni detenidos y nos contestaba siempre que él era quien investigaba, nos dijo que no hacía falta que pongamos abogados porque él era abogado de nosotros, ahora lo apartaron de la causa, lo aparto el Fiscal General Lello Sánchez ante los frecuente reclamos de parte de la familia”.

Resaltó que la decisión de cambio de Fiscal “fue totalmente justa, pero no lo debería haber hecho ahora sino hace mucho tiempo. Tuvo que cambiar de gobierno y estar el Fiscal General que tomó el expediente hoja por hoja y tomó la decisión de apartar de la causa, pero debería haber sido antes”.

Señaló que “estamos esperando que el nuevo Fiscal se reintegre a su trabajo, luego de la feria, para aportarle todo lo que sabemos e indicios de esta causa”.

Aramayo señaló que, a pesar de que han pasado casi 4 años del cruento crimen “sigo sosteniendo lo mismo: la Policía está involucrada, no sé si en el crimen pero si en el encubrimiento, tal es así que el encargado de Wolf, en ese momento que declaró no sabía el nombre de sus subordinados, él dice que Romina no trabajó ese día porque faltaba la autorización de la Brigada y quién estaba en ese entonces, ahí estaba Gabriel Zapana, él estaba al frente de la investigación”.

Para finalizar, se refirió a la situación de la única imputada en el homicidio de su hija, una joven que está acusada de encubrimiento. “Yesica Pantoja no está detenida, está imputada como encubridora, pero saben qué hicieron que cuando la largaron curiosamente ese día el Fiscal estaba con parte de enfermo, y el juez de la causa también estaba enfermo, el juez de turno vio y le dio la libertad. Cuando me presente y le pregunte porque la habían largado, argumentó el Fiscal que estaba enfermo y que el juez no estaba y la largaron”.