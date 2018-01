Concluyó el concurso “Hacele un corte el bullying y al grooming”

En el espacio del CAJA (Centro de Arte Joven Andino) fueron premiadas las participantes ganadoras del 1º, 2º y 3º del Primer Concurso Provincial de Celumetraje “Hacele un Corte el Bullying y al Grooming” organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Los ganadores recibieron sus respectivos premios tras haber plasmado en piezas audiovisuales filmadas bajo la técnica del celumetraje (imágenes captadas íntegramente con una cámara de un teléfono móvil) mensajes de sensibilización sobre las problemáticas de bullying (acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a una persona sus pares) y de grooming (acoso sexual a personas menores de edad mediante internet).

El concurso surgió como parte final del proceso de prevención de las problemáticas de bullying y grooming que llevó adelante la Dirección Provincial de Juventud de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con numerosos talleres de concientización con adolescentes y jóvenes de diversas localidades de la provincia.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Rodríguez puntualizó que “la decisión política de la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré de instalar en la sociedad la prevención del grooming y bullying promoviendo que sea la juventud misma la protagonista de las acciones preventivas mediante herramientas que poseen a su alcance, como lo son los celulares y que tales producciones puedan ayudar a mucha gente que esté atravesando por situaciones de violencia bajo la forma de las problemáticas mencionadas”.

Al respeto, Morena Calisaya de 25 años de edad, autora del celumetraje ganador denominado “Secretos que Duelen que busca concientizar sobre el grooming expresó: “cuando me enteré que gané sentí mucha emoción, me puse muy feliz y me gustó mucho la idea de poder explayar sobre el grooming porque veo que existe mucho esta clase de acoso pero no se ve, no se lo muestra. Todos los días vemos noticias de gente que abusa de su poder y no me gusta; ojalá que se acabe esto del grooming y que cambie un poco la sociedad”.

A su vez, Ariadna Alcázar (19), quien ganó el segundo lugar del certamen con Bullying Cero, estudia cine en la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematografica) y contó que se enteró del concurso por el diario que le leyó su tío, “y la verdad que me encantó la propuesta porque siempre me interesé sobre el tema; me interesa mucho la mirada desde la víctima que es importante pero también del acosador, y dije lo voy a hacer”, explicó la joven.

Por último, el tercer puesto le correspondió a Andrea Maldonado con la pieza “El día que Amanda se cansó” que abordó el bullying escolar. Participaron jóvenes de Aguas Calientes, Monterrico, Calilegua y San Salvador de Jujuy.

Las piezas audiovisuales ganadoras podrán visualizarse en la página de Facebook del Ministerio de Desarrollo Humano y serán utilizadas en talleres de sensibilización en las cuatro regiones de la provincia.