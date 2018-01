La Defensoría del Pueblo elaboró una guía informativa para el viajero

Jujuy al día® – La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy presentó una Guía Informativa para el Viajero orientada a los pasajeros en tránsito entre Argentina y Chile. En la misma se especifican una serie de datos útiles que el viajero deberá tener en cuenta cuando cruce la frontera argentino-chilena en ambas direcciones.

La guía fue difundida por el defensor del Pueblo jujeño, Javier de Bedia, quien explicó que, en el caso de los adultos, la documentación personal que rige para Argentina es la tarjeta del Documento Nacional de Identidad (DNI), mientras que para Chile es la Cédula Nacional de Identidad o el pasaporte vigente.

De Bedia también explicitó que en el caso de los menores de edad, deberán estar acompañados por los padres, la partida o acta de nacimiento original o copia legalizada, pasaporte vigente y la cédula o documento de identidad.

Aclaró asimismo que en caso de que uno de los padres no esté presente al momento de salir del país, se deberá presentar una autorización judicial del ausente realizada mediante escribano público.

Remarcó que los funcionarios a cargo del ingreso en la frontera no pueden solicitar otros documentos o realizar cobros por permitir el paso hacia el otro país”.

En cuanto a la documentación del vehículo, indicó que se solicitará en Argentina la licencia de conducir habilitada, y la cédula verde o el título de propiedad del rodado. Instó además a tramitar la cédula azul en caso de no ser propietario del vehículo, con una autorización emitida por escribano para conducir y extraer el vehículo del país.

Recordó que los cristales deben estar grabados con el número de la patente coincidente con el vehículo, ya que el grabado del chasis no es suficiente. En el mismo sentido, refirió que el seguro es obligatorio y debe estar vigente contra daños a terceros y con cobertura internacional.

Al mismo tiempo, precisó que deberá completarse el Formulario OM-2261 “Salida y Admisión Temporal de Vehículos – Acuerdo Argentino-Chileno”, y que el original es para la Aduana Chilena de entrada y el duplicado para la Aduana Argentina de retorno al país.

En idéntico sentido, manifestó que también se requerirá permiso de circulación, certificado de revisión técnica y artículos de seguridad vial (chaleco refractario amarillo, matafuegos, rueda de auxilio, balizas y botiquín).

Más adelante, puntualizó que deberán declararse los elementos que se pasan hacia Chile. Por lo mismo, el defensor recomendó ganar tiempo en dicho trámite llevando el formulario de Aduanas SAG, o el de declaración de objetos y/o vehículos (dos copias) extendido por la AFIP. Explicó que el mismo será escaneado en la frontera para controlar datos y autorizarlo.

Remarcó para todos aquellos que viajen con mascotas, que habrá un control de perros y gatos a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero, quien también establece un listado de productos prohibidos para el ingreso.

Al finalizar y al hacer una última recomendación, De Bedia instó a los viajeros a no desviarse del camino principal y a prestarle atención a las señalizaciones viales y turísticas, y “muy especialmente a las que hacen referencia a campos minados”.