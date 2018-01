Caso Puca: Perovic señaló “no tengo vinculación con el hecho y desconozco quien fue el autor”

Jujuy al día® – En la mañana de ayer, Pablo Perovic, único imputado en el caso por la muerte de Matías Puca, prestó declaración en sede judicial de manera espontánea y aseguró que ni él ni un familiar suyo está vinculado al accidente que le costó la vida al estudiante, fallecido el pasado 19 de septiembre del 2017.

Tras declarar, dialogó con los medios y expresó “estoy a disposición de la justicia, soy el primer interesado en que esta situación se resuelva y quiero expresar públicamente que no tengo, ni tuve, ni yo ni ningún miembro de mi familia, absolutamente nada que ver con este hecho”.

“Las pruebas están presentadas como corresponden en el expediente pero el perjuicio que me han causado, y a mi familia, desde hace una semana es tremendo, muy grande. Niego cualquier participación, las pruebas son fehacientes, no tuve nada que ver, no tengo ninguna vinculación con este hecho. Quiero ser determinante en esto porque es la absoluta verdad”.

Agregó “están las pruebas en el expedientes pero las estamos refutando taxativamente de una manera muy clara. A mí me han metido en esta situación, también a mi familia, no sé por qué, no conozco los motivos”.

“Me imputan como si estuviera ocultando a alguien pero no estoy ocultando a nadie porque no tengo vinculación con el hecho y desconozco quien fue el autor”.

Acerca de las versiones de que fue a comprar autopartes, Perovic señaló “desmiento absolutamente esas versiones, no compre ni pedí presupuesto, ni me acerque nunca a ese negocio ni a otro de repuestos de Chevrolet en la provincia ni afuera”.

Recalcó “nunca estuve en ese negocio ni en otro dentro o fuera de la provincia solicitando presupuesto ni comprando, nunca tuve un Chevrolet Agile ni un Chevrolet, ni conozco a ninguna persona, ni familia, amigo o padre de amigos de mi hijo que lo tenga”.

En relación a las publicaciones en las redes sociales que vinculan a uno de sus familiares, Pablo Perovic sostuvo que “siento indignación como la que le generaría a cualquiera, pero vivimos en esta época donde mucha gente se esconde en las redes sociales y puede decir cualquier cosa. Pero aseguro con plena garantía que no tengo nada que ver con esto y veremos con que instancia continuaremos”.

Al ser consultado por los medios si su renuncia a la presidencia del Instituto de Seguros de Jujuy tuvo que ver con este accidente, Perovic respondió “no, para nada, solo son comentarios, mi renuncia fue por cuestiones personales y familiares, desmiento esas cosas que se dicen”.

Además mencionó “nadie del actual gobierno se comunicó conmigo”.