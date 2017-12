Desarrollo Humano asistió a familias de Puesto Viejo y alrededores

Jujuy al día® – La Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano, asistió con elementos de primera necesidad a siete familias de escasos recursos económicos de la zona de Puesto Viejo, con el objetivo de mejorar su cotidianeidad.

Al respecto, el Director de Asistencia Directa y Emergencias, Eduardo Cáceres, manifestó que “en el marco de las tareas que realiza cotidianamente esta Secretaría, se procedió a la distribución de mobiliario básico para el hogar a estas siete familias de Puesto Viejo, Las Pampitas, Los Lapachos y Los Manantiales, luego que los profesionales de trabajo social de esta repartición realizaran los informes socio-ambientales correspondientes que determinaban las necesidades de cada grupo familiar”.

Continuando, Cáceres remarcó que como política de este Ministerio de llevar respuestas para la situación de estas familias, se procedió a la entrega de estos elementos, destacando que en la mayoría de los casos son familias numerosas, en algún caso con problemas serios de salud y escasos ingresos económicos. También, se verificó si estas familias están inscriptas en el programa del Plan Social Nutricional Provincial (PLASONUP), “Comer en Casa” y en el caso particular de una que no estaba en el registro, se procedió a incorporarla.

Asimismo, el Director señaló que una de estas siete familias sufrió el incendio de su vivienda, lo que produjo daños en los mobiliarios.

Recomendaciones para evitar incendios en los hogares

Ante esta contingencia, Cáceres recomendó a la población extremar los cuidados necesarios para evitar los incendios, verificando constantemente el estado de las instalaciones eléctricas sin sobrecargar los enchufes, tener cuidado con el manejo de braseros, hornallas, hornos, velas, fósforos, planchas, encendedores, estufas y todos aquellos elementos candentes, no dejarlos desatendidos. Los niños no deben quedar solos en las viviendas para preservar su seguridad, su vida y de toda la familia.

Finalmente, Cáceres manifestó que este tipo de fallas son las principales razones por las cuales se producen los siniestros, que ocasionan serios perjuicios materiales y económicos a las familias, hasta pueden provocar pérdidas de vidas humanas y son evitables tomando las precauciones del caso.