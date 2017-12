Caso Puca: tras la primera imputación la madre del joven fallecido aseguró “es como un respiro”

Jujuy al día® – Luego de conocerse la primera imputación y medidas adoptadas en consecuencia, por la muerte del joven Matías Benjamín Puca, su madre, Fabiola Zerpa, diálogo con nuestro medio y aseguró que este importante paso de la justicia es un alivio para el dolor de su familia.

Manifestó que “es un respiro y nos hace pensar que habrá justicia para Matías”.

“Se está trabajando, se busca justicia, confió en la justicia, no voy a dejar de confiar porque sé que están trabajando y poniendo todo, ojala Dios imparta su sabiduría para que puedan tomar sus acciones”.

En todo momento recalcó su confianza en la justicia y en el accionar del Fiscal, Aldo Lozano.

Respecto a la demora en dar con el primer imputado, señaló que “quizás fue por encubrimiento, pero no hay nada, no hay aporte, no hubo pruebas que ayuden a la investigación, pero confió en la justicia, en la justicia de Dios y en al terrenal”.

Al referirse a la ciudadanía, solicitó “si saben algo para agilizar la investigación que lo digan, que no sean trabas, cualquier testigo que aporte lo que puedan será de mucha ayuda y le pido a la sociedad, a quien sepa algo, que tengan corazón y nos ayuden”.

Señaló que “en estas Fiestas no tenemos que festejar pero por lo menos sabemos que se está haciendo y la justicia trabaja para que Matías pueda descansar en paz”.

“Sin Matías son días nublados, el sol ya no sale para nosotros, hoy veo cada acción de mi nieto que ya habla, camina solo y no está su papá, no está mi hijo para verlo, pero la familia estuvo presente y le agradezco a sus compañeros, profesores, a los medios por cómo han difundido esto, pasaron a ser parte de mi familia porque sé que han sentido esto como yo”.

Sostuvo “no odio a nadie, solo pido justicia por Matías, no tengo tiempo para odiar, solo para amar y extrañar a mi hijo”.

Ayer mañana se realizaron allanamientos a domicilios de Pablo Perovic, a quien se lo habría imputado por “encubrimiento” en la causa que investiga el accidente que le costó la vida a Matías Benjamín Puca.