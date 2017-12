Caso Puca: allanaron domicilios de un conocido cirujano de la provincia

Jujuy al día® – Hace instantes culminaron una serie de allanamientos vinculados al caso de Matías Benjamín Puca. Las medidas tuvieron que ver con la imputación de encubrimiento.

Fuentes consultadas por JUJUY AL DÍA® informaron que los domicilios allanados fueron los de Pablo Perovic, ex titular del ISJ.

Se habrían allanado sus consultorios en calle Belgrano, del barrio Centro y su domicilio particular en Barrio Los Perales.

Como resultado de la medida se secuestraron diversos elementos informáticos que aún no han sido peritados.

Además trascendió, no fue confirmado oficialmente, que se lo notificó de la imputación que habría en su contra, ya que estaría acusado de encubrimiento.

Las pruebas que habrían llevado hasta el médico, serían la compra de repuestos, ópticas y parabrisas, para un automóvil Chevrolet Agile.

Oficialmente no han confirmado estas versiones, solo los allanamientos.