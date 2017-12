El gobernador Morales revalidó el fallo de la CSJN sobre el accionar de la justicia jujeña “para todos aquellos que hablan cosas que no saben, que no entienden”

Jujuy al día® – En el marco de la jura de tres nuevos jueces jujeños, el gobernador Gerardo Morales, en su discurso, reivindicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el cual validó las decisiones tomadas en torno a la situación procesal de Milagro Sala, especialmente sobre su prisión preventiva.

Gerardo Morales manifestó “debo felicitar al Poder Judicial por la validación de la CSJN sobre la actuación del Poder Judicial jujeño, para todos aquellos que hablan cosas que no saben, que no entienden, no solo porque no conocen Jujuy sino que no entienden Jujuy, para aquellos que levantaron críticas livianas sobre el funcionamiento del Poder Judicial jujeño”.

“La Corte ha validado este funcionamiento porque se ha metido en el tema y vio todos los procesos que se han sustanciado por parte de nuestra justicia, de la que tenemos que estar muy orgullosos”.

Agregó “obviamente en todo tenemos que seguir mejorando y el sistema de concursos va mejorando nuestra calidad institucional”, afirmó.