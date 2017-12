Balance legislativo en Jujuy: Bernis destacó que hubo “una oposición responsable, crítica pero responsable”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular del bloque de diputados de la UCR, Alberto Bernis, realizó un balance del año 2017 en materia legislativa y aseguró que fue un año bueno, donde el Poder Legislativo acompañó al Poder Ejecutivo y las decisiones tomadas por el gobernador Gerardo Morales. Además destacó el rol de la oposición en el cuerpo, caracterizándolo como una oposición responsable.

En declaraciones al diario JUJUY AL DIA®, el diputado Alberto Bernis expresó “en el balance siempre uno espera hacer más cosas, lograr más cosas, pero fue bueno. Hemos acompañado la gestión de Gerardo Morales no solo en el tema de la sanción de leyes sino en todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los jujeños, con el tema de energía solar, el litio, La Esperanza, la Zona Franca, GIRSU, agroindustria, con muchas cuestiones que realmente hemos sido parte en este trabajo y fue un Poder que ha acompañado eso, lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo, el desarrollo de la economía, todo para que los jujeños vivíamos un poco mejor”.

“Acompañamos todo lo que es el cambio de la matriz productiva ya que en Jujuy tenemos la misma de hace 40 años y hace dos años recién están apareciendo. Fue un año bueno porque los jujeños hemos vivido en paz, por eso repudiamos cualquier hecho de violencia, una cosa es una movilización pacífica en contra de, porque se puede pensar distinto, pero otra cosa es tratar de parar algo con violencia y los jujeños estuvimos hartos de eso y lo repudiamos. Tenemos paz social. Hay reclamos en Jujuy, por supuesto, el gobernador lo dijo, hubo más de mil reclamos en todo el año, pero no hubo incidentes porque se reclamó en paz”.

Agregó “repudiamos la actitud de cortes de ruta como los del sindicato del Ingenio La Esperanza, no sabemos para qué lo hacen si terminan siendo ellos los principales perjudicados. Los jujeños no queremos eso, queremos vivir en paz, es lo que logramos estos dos años con las decisiones del gobernador Gerardo Morales y nosotros acompañamos desde la Legislatura, por eso el balance es muy positivo aunque sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar”.

Al hablar de la oposición, Bernis mencionó “el rol de la oposición fue un rol como debe ser el de la oposición. No me gusta hablar de otro posicionamiento político pero en ese rol encontré a muchos diputados de ellos que no estaban acostumbrados a ser oposición, tal vez nos pasó lo mismo a nosotros ya que estuvieron 30 años gobernando la provincia y de golpe son oposición. Más allá de eso, fue una oposición que no puso trabas, en la última sesión donde sancionamos el presupuesto, el financiamiento y necesitábamos los dos tercios”.

“Hemos tenido el acompañamiento, es una actitud responsable de la oposición, también en el crédito del tema de la pavimentación que sacó la provincia a través del Banco Nación, en GIRSU y muchos temas que aprobamos entre el año pasado y este. Es una oposición con actitud responsable desde ese punto de vista”.

“En relación a la Legislatura que viene no sé, no hemos mantenido diálogo, salvo con un diputado, no con otros sectores políticos porque parece que no entienden, no hemos hablado. En el sistema democrático el diálogo es fundamental, se puede pensar totalmente distinto, se puede hacer movilizaciones en paz pero diálogo tiene que haber, es un Parlamento y se tiene que dialogar, se trata de consensuar las leyes, se debate responsablemente respetando la voluntad popular, pero parece que hay sectores en Jujuy que creen que ganaron las elecciones y no es así, sacaron el 15% de los votos, como sacó la Izquierda y tiene 4 diputados, nosotros el Frente Cambia Jujuy tenemos la representación con 31 diputados para ver el balance y el Frente Justicialista tiene su representación con 12 diputados”

“Eso es lo que hay que entender, que se compone así el Parlamento y quienes tenemos mayoría no somos los dueños del Parlamento, al contrario somos los que tenemos que garantizar el debate y los que son minorías deben entender que con paz, diálogo y con tranquilidad se pueden plantear sus ideas aunque estén en contra del oficialismo, del gobierno y nadie les va a decir nada, pero sin agravios, sin insultos, sino con la responsabilidad política de cada uno y la oposición, el Frente Justicialista, va a seguir teniendo el mismo camino en las actitudes que hacen falta tener, una oposición responsable, critica pero responsable, y van a estar presentes siempre”.