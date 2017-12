Ley previsional y bono a jubilados: “es impensado que una decisión nacional pueda ir en perjuicio de la gente”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Diputada Nacional por Jujuy, Alejandra Martínez se refirió a la reunión mantenida ayer entre gobernadores y el Ejecutivo Nacional tras los incidentes en el Congreso de la Nación.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Alejandra Martínez expresó “esta reunión que se mantuvo hoy –por ayer- con los gobernadores es una más de las tantas que se realizan. Al referirme al tema de las reformas hubo una reunión anterior donde 23 gobernadores de los 24 definieron que eran importantes las reformas y que había que ir para adelante con estos planteos, entre ellos la reforma previsional”.

“En la sesión quisimos debatir el tema en la Cámara lo que fue imposible puesto que los diputados del FpV arremetieron contra el presidente de la Cámara de Diputados, no solo con agresiones verbales sino físicas, impidiendo que podamos continuar con la sesión a pesar de que contábamos con el quórum necesario”.

Explicó “como se pudo demostrar después, hubo diputados que haciendo uso de la mentira como con las que se los identifica a los diputados del FpV, al decir que diputados que no habían asumido habían hecho uso de las bancas para dar ese quórum, lo que pudo confirmarse que no fue así”.

Martínez señaló que ayer “se desarrolló una nueva reunión con gobernadores de diferentes fuerzas policías donde se mantuvieron también conversaciones y con gente de diferentes sectores de Diputados, de distintas bancadas, y se definió pasar para el lunes la sesión y el debate de la media sanción definida por el Senado, esta vez en la Cámara Baja”.

“Además, se hará el anuncio de algo que estábamos solicitando y que el gobierno también lo venía estudiando, y se trata de una compensación para un desfasaje que puede surgir con la aplicación de la ley”.

Agregó “es importante que se sepa en todo el país que la reforma está hecha y pensada para que nuestro país se ponga de pie y en absoluto implica un perjuicio para alguno de los sectores, es impensado que una decisión nacional pueda ir en perjuicio de la gente”, afirmó la legisladora.

Respecto al diálogo demostrado que debe haber entre las partes, en este caso entre el Ejecutivo Nacional y los gobernadores, Martínez señaló “así lo debe ser siempre, debe primar el diálogo, pero han utilizado y han tenido una conducta de ataque a la institucionalidad”.

“Hay diputados, como el diputado Del Caño, que no sabía qué decir cuando una periodista le decía ‘usted está diciendo que hay una situación, un Congreso militarizado, pero cuál sería el sentido de eso, se pronuncia contra las fuerzas de seguridad de nuestro país, acaso hay alguien que le esté impidiendo que haga uso de su derecho de ejercer su representatividad, acaso hay alguien que no le permite ingresar al recinto para poder expresarse’, y el diputado se quedó sin palabras, cambiada de tema en el acto”.

Sostuvo “se han visto cosas terribles, no digo que pueda haber gente que realmente haya ido por sus propias convicciones y no me refiero a ellos, pero nadie dudará que hubo aquí una movilización de gente con intereses espurios que querían generar daños, una situación de desestabilización, que es lo que todo el tiempo están planteando y es lo que debería ver la gente. Perdieron terriblemente en las elecciones, los violentos, a ellos justamente se les dijo que no. Esto, lo que pasó, es inaceptable”.