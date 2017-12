Gerardo Morales repudió enérgicamente los violentos hechos ocurridos ayer en el Congreso

Jujuy al día® – El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, se refirió a los violentos hechos ocurridos ayer, tanto dentro como fuera del Congreso de la Nación, que derivó en la suspensión de la sesión. Además se refirió a las leyes que se iban a tratar en la misma.

En diálogo con los medios, Gerardo Morales expresó “lamento esa violencia. He sido 14 años Senador, nos tocó perder pero nunca se nos ocurrió patear una banca, hacer estragos, meter gente a presionar y además movilizar para romper todo fuera y dentro del Congreso. Se gana y se pierde en el debate pero no puede ser que toleremos, porque es intolerable este tema de los patovicas y piqueteros del Congreso en la banca”.

“En el debate se gana o se pierde. Es un tema que firmamos todos los gobernadores, un tema que se tiene que ordenar y el gobierno nacional ya venía trabajando para el mes de marzo porque en esta modificación de la fórmula, ha quedado una diferencia para los jubilados que hay que reparar”.

Explicó que “todo tiene que ir en función de la variación de la inflación por que dejamos de usar la inflación sino no hay debate, no hay parámetro, rompimos un parámetros cuando empezaron a manipular el INDEC. Hoy que recuperamos el INDEC toda la movilidad, no solo esto, si no todo debe ir por la variación de la inflación”.

Acerca de la compensación, indicó “el gobierno ya lo había trabajado, va a corresponder en marzo, ya tenía prevista la implementación, pero más allá de esta compensación la fórmula de variación tiene que ser la inflación. Es un debate que debemos que dar de cara a la sociedad honestamente, con algún indicador a veces te toca ganar otras perder, pero nunca perdés si el indicador es el índice de costo de vida, el índice de la inflación que hoy recuperamos”.

“Repudio totalmente los hechos de violencia porque se puede llegar a un consenso o no, pero no a esto. Había quórum pero había una situación de violencia en el recinto que iba a terminar muy mal”.