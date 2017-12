Escándalo en Diputados: “fue terrible lo que se vivió, no me cabe la menor duda que esto ha sido orquestado”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Diputada Nacional por Jujuy, Gabriela Burgos, se refirió a los graves incidentes que ocurrieron ayer en el Congreso de la Nación, que culminaron con la caída de la sesión. Apuntó a los diputados del FPV, pese a que se victimizaron, como los generadores de estos hechos.

En declaraciones al diario JUJUY AL DIA®, Gabriela Burgos expresó “la verdad que fue una sensación muy angustiosa lo que se vivió dentro del Congreso ya que, teniendo el quórum suficiente y necesario para dar comienzo a la sesión, diputados del FPV ingresaron, irrumpieron en el recinto gritando, tirando micrófonos, insultaron al presidente de la Cámara, lo agredieron, comenzaron a generar ese nivel de violencia”.

“Fue terrible lo que se vivió, la verdad que es una avasallamiento completo a las instituciones. Teníamos quórum suficiente, si había que discutir se discutía como debe ser: sentados en el recinto cada uno en su banca, debatiendo, porque se debe debatir y el resultado lo diría cuando se tendría que votar como gente civilizada y como legisladores que somos, porque representamos al pueblo”.

Agregó “los legisladores de CAMBIEMOS estuvimos desde temprano, se garantizó el ingreso de todos los diputados al Congreso desde temprana hora. Ingresamos normalmente y estuvimos todos los que integramos el interbloque CAMBIEMOS sentados como corresponde”.

Además desmintió acusaciones de diputados opositores. “Quiero desmentir categóricamente lo que dicen, acerca de los diputados que habrían dado el quórum ya que estaban sentados los diputados que no habían jurado porque estaban al lado del presidente, no estaban dentro de las bancas por lo tanto no podían dar número. Desmiento categóricamente todas esas expresiones en los medios, ellos debían jurar, recién cuando lo hicieran podían sumarse al interbloque, antes no. Hay filmaciones y fotos que esos diputados no estaban sentados en las bancas”.

También habló sobre los hechos de violencia, tanto en el recinto como en las inmediaciones, y supuestas agresiones a diputados de la oposición. “Es mentira, hay filmaciones donde se ven como se lanzaron sobre las fuerzas de seguridad. Esto ya lo vivimos, es una puja de poder, ni siquiera se discute la ley, esta violencia se vivió el otro día en comisión y es inconcebible volver a los años de violencia. La mayoría de los argentinos no estamos dispuestos a volver a eso porque durante mucho tiempo vivimos esto, el avasallamiento, las expresiones totalitarias, expresiones que no condicen con el estado de derecho en el que vivimos y con la República”.

“Somos legisladores, todos, pero hay una gran diferencia entre aquellos que queremos una República y aquellos que hoy han bastardeado la República. La mayoría de la ciudadanía va a repudiar todos estos hechos que vivimos, no era necesario esto”.

“No me cabe la menor duda que esto ha sido orquestado. Viene de rincones de una facción que tiene que ver con la lucha de poder, el tratamiento de la ley quedó en segundo plano”.

“Debemos hablar una cosa, esto se habló con los 23 gobernadores y los 23 aceptaron y avalaron todo este paquete de leyes, todos sabían cada punto que se iban a tomar y se comprometieron con ese paquete de leyes, con todo, pero hoy vimos, cómo es de costumbre para un grupo que durante años estuvo gobernando nuestro país y que lamentablemente no cumplieron con lo establecido”.

Agregó “acá lo que tiene ver es la actitud con que se tomó esto, fueron movilizaciones armadas, puestas en escenas, lamentablemente mucha gente ha quedado encerrada en esto y es utilizada, lo vimos en Jujuy durante mucho tiempo y lo vimos ahora, para generar disturbios y muchos diputados entraron al recinto ya con un nivel de violencia y agresión que generaron mucha tensión en todos”.

“Hoy ha ganado en la calle la violencia, no queremos eso y debemos repudiarlo todos los argentinos”.