La Iglesia manifestó su preocupación por el fuerte avance de las adicciones en los adolescentes de Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Párroco de la Iglesia Catedral, Padre Manuel Alfaro, se refirió a la problemática de la drogadicción, en especial en jóvenes y adolescentes de Jujuy. “Hay una gran deuda de la Iglesia para que podamos tener un lugar” para la recuperación de los afectados por este flagelo, reconoció.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el Padre Manuel Alfaro señaló que el problema de las adicciones “es uno de los grande flagelos, y me animaría a decir que una de las grandes preocupaciones de nuestro Obispo es el tema de la droga, y se ha comenzado a implementar e invitado este año para que puedan dar testimonio de las famosas Fazendas, a los chicos que se están recuperando. En Argentina tenemos varias casas que han comenzado los Padres Franciscanos, los Capuchinos, en Córdoba, Santa Fe y se fue extendiendo en muchísimos lugares como Tucumán, Salta, desde donde han podido venir a Jujuy a dar testimonio”.

“Una de las preocupaciones de nuestro Obispo es justamente tratar de recuperar a los jóvenes y adolescentes de una muerte silenciosa, no se dan cuenta que van camino a quitarse la vida, no a suicidarse, sino en todos los sentidos, a través del alcohol, de la droga y muchas otras cosas que no le hacen bien. En vez de crecer en los valores, es como que van en retroceso”.

Agregó “ojalá que pronto podamos tener en Jujuy alguna casa de recuperación. Por el momento la que trabaja es la Pastoral de Adicción que está en la calle San Martín. Hay una religiosa que está trabajando con las Parroquias y algunas ONGs con charlas para crear conciencia en los niños, jóvenes y a sus familias, para que se saquen las dudas, pero me parece que hay una gran deuda de la Iglesia para que podamos tener un lugar. Insisto, esa respuesta la tendría que dar el Estado pero no tenemos que quedarnos de brazos cruzados frente a la urgencia y a la necesidad, la Iglesia tiene que crear estos espacios de recuperación”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Párroco de la Iglesia Catedral si estima que ha aumentado la cantidad de jóvenes y adolescentes con problemas de adicciones. “Sí, uno lo nota en los distintos grupos juveniles, todas las Parroquias están trabajando con jóvenes y cuando hacemos eventos como retiros espirituales o los campamentos de invierno y verano, uno nota en los trabajos grupales que hay un gran dolor dentro de los jóvenes, y hay un comportamiento que a veces uno no entiende”.

“Pero en definitiva, en el fondo se ve la ausencia de la familia, de los padres. El otro día leí que se los cataloga como ‘huérfanos digitales’, porque andan con la computadora y el celular todo el tiempo, los padres están totalmente ausentes del hogar y la casa”.

Añadió “me parece que va creciendo, cada vez más lo notamos en los grupos juveniles, en las confesiones y charlas que tenemos con los jóvenes de nuestros grupos”.

El Padre Alfaro se dirigió a los jóvenes y adolescentes diciendo que “crezcan con valores por más que vean afuera propuestas que por el momento brillan. Confíen en lo que les enseñaron en casa, son valores sencillos como el respeto, el saludo, de cuando la madre o abuelas les decían que no se vayan detrás de un desconocido cuando alguien les pida o diga o noten algo raro”.

“Háganse escuchar y que pidan ayuda, no se queden callados porque una de las peores causas que puede desembocar en muchas realidades en contra de la dignidad humana, es que la gente del norte, por ejemplo, se queda callada, y después se ven las consecuencia. Hablen con las personas que sepan, quienes los quieren de verdad, sus familiares en primer lugar, los verdaderos amigos que quieren el bien para uno, pero no se vayan tragando todo esto y después lleguemos a consecuencias dolorosas, debemos crear conciencia, recalcarle que cada uno es valioso por lo que es en realidad y no por lo que tiene, es un trabajo de hormiga que tenemos que ir haciendo”.