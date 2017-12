Baja a los gremios: “no es nada nuevo, nada fuera de lo que establece la normativa que está vigente desde 1988”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el delegado regional del Ministerio de Trabajo de Nación, José García, explicó en qué consistió el anunció del gobierno nacional sobre la baja a más de 550 gremios por incumplir la normativa, y aseguró que hasta el momento no se sabe si entre ellos está algunos de los más de 150 sindicatos que hay en Jujuy.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, José García señaló que “el anuncio que se hizo desde este Ministerio de Trabajo de Nación es nada más ni nada menos que el cumplimiento del artículo 56 de la ley 23.551, es decir hacer uso de las facultades que tiene la autoridad de contralor sobre las entidades gremiales, no es nada nuevo ni fuera de la normativa, se busca un cumplimiento”.

“Esto se hizo antes, en la experiencia que tengo dentro de la institución, que son más de 14 años, he visto que en otro periodo se intimó a las asociaciones gremiales que debían la comunicación de memoria y balance, algo que se hace una vez al año por los gremios, eso fue lo que se hizo. Ahora, lo que se hace es cumplir con la función del ministerio, que es la autoridad de contralor, es decir cuando el Ministerio determine la existencia de grandes irregularidades administrativas en alguna institución sindical o acefalia prolongada, lo que hará es intimar a que esta asociación corrija estas graves anomalías administrativas, o que se convoque a una elección de comisión directiva, y en caso de no hacerlo peticionará a la autoridad judicial que se cancele la personería gremial y eventualmente que se dé de baja la inscripción gremial de la asociación, reitero no es nada nuevo, nada fuera de lo que establece la normativa que está vigente desde 1988”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al delegado regional del Ministerio de Trabajo de Nación, si en estas posibles bajas se encuentra algún sindicato jujeño. García comentó que “simplemente fue un anuncio, aun no pasamos a la etapa de ejecución y en la delegación no tenemos un acabado conocimiento de la vida institucional de las asociaciones gremiales porque el legajo de todas las asociaciones sindicales que están en la provincia, como así también el registro de los actos institucionales, como ser asambleas ordinarias y extraordinarias, está centralizado en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales que está radicada en Buenos Aires. Podría tener alguna noción del día a día pero no el legajo para decir que hay en peligro en Jujuy equis cantidad de asociaciones gremiales, si digo eso estaría mintiendo”.

“Lo más que se hizo en Jujuy fue la intimación bastante importante a muchas asociaciones gremiales que debían memoria y balance, si no me falla la memoria fue en el 2010 y a partir de ahí muchas asociaciones regularizaron este tema”.

Para finalizar mencionó “esperemos que este anuncio pase a su etapa de ejecución que implicará una decisión administrativa o una resolución tomada por la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, donde nos va a instruir a las delegaciones del interior del país a que citemos y notifiquemos a la asociación gremial ‘X’,’ Y’, ‘Z’, a los fines de que regularicen su situación, y en caso que no lo hagan se va a proceder al eventual pedido en la justicia para que cancele la personaría gremial y/o la inscripción gremial”, concluyó.