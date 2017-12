Jujuy: la Legislatura aprobó el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos 2018

Jujuy al día® – La Legislatura de Jujuy aprobó, durante la 1ra Sesión Extraordinaria del año, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos – ejercicio 2018. Además, la Cámara aprobó las Leyes Nº 6.047 de autorización de crédito, Nº 6.048 de modificación del artículo 39 de la Ley Nº 5.954 “Ley provincial de gestión integral de residuos sólidos urbanos, Nº 6.049 de creación del área de desarrollo sostenible de los diques, Nº 6.050 de dotación de operatividad al Código Contravencional en su aplicación práctica, Nº 6.051 de régimen de regulación de deudas de organismos públicos, Nº 6.052 de modificación del Código Fiscal Provincial, Nº 6.053 Ley impositiva de la provincia de Jujuy, Nº 6.054 de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.328 “contratos de participación público-privada” y su implementación en la provincia de Jujuy, y Nº 6.055 de modificación de la Ley Nº 5.956 “regulación integral de distribución, depósito, venta, suministro, provisión y exhibición de bebidas alcohólicas”.

El presupuesto de la administración provincial constituye el instrumento que permite programar una ejecución en función de los objetivos, así como el control de gestión que evalúe y garantice su cumplimiento. Además, impulsa el compromiso de administrar la hacienda provincial sobre la base de criterios de austeridad, previsibilidad financiera, razonabilidad, prudencia y transparencia. El mismo está conformado por la suma total de $ 44.395.011.645; de los cuales se destinarán $ 12.763.297.170 a gastos de administración general, $ 3.682.909.593 a seguridad, $ 4.818.937.108 a salud, $ 6.489.571.900 a bienestar social, 11.902.242.230 a cultura y educación, $ 9.885.460 a ciencia y técnica, $ 2.795.541.649 a desarrollo de la economía, $ 488.850.524 a deuda pública, y $ 1.443.776.011 en gastos a clasificar.

Al respecto, el miembro informante, Osvaldo Cuellar, señaló “podemos ver que dentro de los gastos, la mayor incidencia la tienen los gastos de personal, que incorporando a toda la administración pública provincial, municipal e instituciones educativas subvencionadas, nos dá el 65% de los gastos totales y el 83% de los gastos corrientes. Está el compromiso del gobernador de no generar ningún tipo de despido, de no dejar gente en la calle, pero sí de realizar un fuerte ajustes en otros conceptos, fundamentalmente en los gastos del estado, en funcionamiento, hay una construcción de ese gasto por debajo de la inflación en la búsqueda de la disminución del gasto público, que en definitiva es lo que genera el déficit fiscal que año a año vamos trayendo”. Además, el diputado agregó “el gasto de personal tiene mucha incidencia en las erogaciones, por lo que hace difícil disminuir el déficit. De ahí que este presupuesto tiene una gran reducción en los gastos de funcionamiento, por eso lo llamamos como presupuesto de austeridad, porque no hay otra manera de ir disminuyendo ese déficit, ya que el gasto de personal se trata de personas que dependen de un sueldo, por lo tanto hay que ser muy cuidadoso porque hay que preservar los derechos de los trabajadores”. Para finalizar, el miembro informante destacó “si bien es una mejora, no significa que es un triunfo. Está la intención de nuestro gobernador en torcer el rumbo y lograr que a través de los diferentes ejercicios, hacia adelante, vayamos logrando bajar el gasto público, por ende bajando el déficit fiscal y que en alguna oportunidad lleguemos al equilibro fiscal”.

En contraposición, el diputado del Bloque Justicialista, Miguel Lembo, argumentó “vamos a acompañar el presupuesto porque es una herramienta imprescindible. Tenemos esa convicción, y entendiendo que es una responsabilidad apoyar y acompañar para que se convierta en Ley. Sin embargo, no estamos para nada de acuerdo en cómo el Poder Ejecutivo trató esta herramienta que es tan importante. Con la importancia que tiene, como es posible qué solo hace dos días podamos haber tenido acceso a la información presupuestaria. No es manera de tratar el presupuesto, más teniendo en cuenta la importancia que tiene para la sociedad jujeña”.

Por su parte, el presidente del Bloque FUYO, Juan Manuel Esquivel, señaló “Hacemos observaciones, tenemos algunas y queremos ser responsables en este punto. Sabemos que la previsión presupuestaria, esta previsión de gastos, de recaudaciones, de créditos y pagos de deudas, etc., centralmente son una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Nos queda siempre la facultad de controlar el buen cumplimiento de este presupuesto. No vamos a dejar de acompañar, porque además de ello depende, desde el primer instante del 2018, el movimiento de fondos para cumplir con las responsabilidades del Poder Ejecutivo. No significa que no estemos de acuerdo”.

Para finalizar, el diputado Marcelo Nasif expresó “el señor Ministro de Hacienda, Carlos Sadir, aseguró que de los miles de agentes públicos que tiene la provincia no se iba a tocar a nadie. Todos los esfuerzos están puestos en sostener que nadie pierda su trabajo. Eso es muy bueno en este tiempo. Lo que de verdad alarma es que el 70% del presupuesto se destine a salarios. Vamos a acompañar, que es la herramienta que necesita el gobierno para funcionar”.

En relación a la autorización de crédito, aprobado con la Ley Nº 6.047, el miembro informante, diputado Osvaldo Cuellar, explicó “el mismo es para iniciar obras antes de fin de año, obras que se hacen con los municipios, a través de los municipios. Estos proyectos entraron el 9 de octubre pidiendo autorización para un endeudamiento que superaba el previsto para el ejercicio 2017. Este dinero es necesario para hacer estar obras, ya que no figuran en el presupuesto se pidió autorización a esta Cámara para el crédito. Ya se empezaron a hacer obras con dinero de la provincia, que se va a recuperar luego”.

En cuanto a la modificación del artículo 39 de la Ley Nº 5.954 “Ley provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – creación del programa Pachamama te Cuido – Empresa GIRSU Jujuy s.e.”, el miembro informante, Osvaldo Cuellar, explicó “cuando se inició el trabajo en la elaboración de la solicitud del crédito a través del Banco Europeo de Inversiones surgieron situaciones relacionadas a un crédito del BID por 14 millones de dólares, que venían de la gestión anterior, y que eran para cumplimentar el Proyecto Chanchillos 1, 2 y 3. En toda la influencia de Chanchillos procesa aproximadamente casi el 80% de la basura de toda la provincia, y queda un 20% en lo que sería ruta 9 hasta La Quiaca y sistema disperso. Cuando se empezó a trabajar con el Banco Europeo de Inversiones, los técnicos y consultores sugirieron interrogantes con lo que es infraestructura para ese 20% porque en la materia se explicaba que no se puede traer un camión con residuos desde La Quiaca hasta Chanchillos. En el proyecto original no estaba previsto infraestructura en la zona. La intención es construir un centro de disposición final similar a chanchillos en Tres Cruces, hacer plantas de clasificación y transferencia en Tilcara y Humahuaca, en Mina Pirquitas y Súsques. También se preveía poner una planta de BIOGAS en Chanchillos, aprovechando los residuos a fin de proteger el medio ambiente y generar energía renovable”.

La Ley Nº 6.049 de creación del área de desarrollo sostenible de los diques se fundamenta en la necesidad de readecuar el marco normativo a la realidad para mejorar la calidad de las personas que habitan el lugar. Al respecto, la diputada Victoria Luna Murillo destacó “la intención es lograr una valoración positiva de la naturaleza, no como algo estático, sino como constante, permanente y de intercambio. Esta Ley viene a ordenar normativamente esta situación. Actualmente viven más de 50 familias. Se pretende regularizar sus situación asesorándola, brindándole asesoramiento técnico para proyectos productivos, y por eso hablamos de brindar herramientas de cogestión”. Además, agregó “a partir de esto se procederá a la eliminación de la figura de la intendencia de los diques sustituyéndola por la agencia de desarrollo sostenible de los diques, que tendrá a cargo el diseño y elaboración de un plan maestro que será una herramienta de gestión que va a resolver deficiencias estatales en ducha área. Contempla la protección estricta de aquellas áreas no intervenidas y que aún conservan su estado natural, impulsar un flujo sostenible de bienes y servicios ampliando la potencialidad turística y recreativa”.

En relación a la Ley Nº 6.050, aprobada con modificaciones propuestas por diputados de diferentes bancadas, el miembro informante, Ramiro Tizón, explicó “se trata de una adecuación a estos tiempos de la Ley que aprobó el Código Contravencional en el 2014 y que empezó a regir en el 2016. Trata justamente de regular algunos aspectos que habían quedado sin regulación en el Código anterior, adaptando algunas circunstancias a la realidad de los días, cuantificando penas, sanciones e infracciones. Fundamentalmente dota de independencia al Juez Contravencional de la actuación del Juez Penal, y los Jueces de Falta. Adecúa la Ley a nuevas situaciones, como las referentes al maltrato animal y protección de flora y fauna. Se establecen nuevas sanciones a los infractores para las contravenciones en distintos casos, lo cual resulta muy importante, ya que antes estaban en una laguna legal”.

El objetivo Ley Nº 6.051 de régimen de regularización de deudas tributarias de organismos públicos es lograr que aquellos que puedan regularizar sus obligaciones tributarias con el Fisco Provincial, estableciéndose para ello un término de cuatro meses prorrogables por cuatro meses más. A partir de esta Ley podrán regularizarse todas las deudas, incluidas intereses y multas, emergentes de los impuestos inmobiliarios, sobre los ingresos brutos, sellos y tasas retributivas de servicios administrativos y judiciales.

Por su parte, la modificación al Código Fiscal, Ley Nº 6.052, se propone un régimen especial y transitorio de sinceramiento de mejoras no declaradas sobre inmuebles ubicados en el territorio de la provincia a efectos de ampliar la base imponible, promoviendo mayor equidad entre los contribuyentes del impuesto inmobiliario.

En la Ley Nº 6.053, Ley impositiva de la provincia de Jujuy, se reflejan los lineamientos de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone llevar a cabo en la provincia durante el ejercicio 2018, en cumplimiento con el artículo 82º inciso 6º de la Constitución Provincia, que establece que las leyes de tributos permanentes son susceptibles de revisión anual, con el propósito de contribuir a una más equitativa distribución de las cargas fiscales, como así también, de continuar con la optimización de los recursos sobre la base de su función económico-social y de los principios de igualdad y proporcionalidad.

El proyecto consideró pertinente eliminar las alicuotas diferenciales por la radicación de la sede, planta y/o domicilio del contribuyente, generalmente llamadas “aduanas internas”, respetando las reducciones tributarias oportunamente dispuestas. Al respecto, el miembro informante, diputado Guido Luna, señaló “es uno de los proyectos centrales en lo que concierne a los recursos tributarios del ejercicio 2018. Se actualizan los importes fijos según el rango de cada inmueble. Está previsto realizar un revalúo de todos los inmuebles de la provincia”.

Sobre la Ley Nº 6.054, de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.328 “contratos de participación público-privada” e implementación del sistema de participación público-privada en la provincia, el diputado Fabian Tejerina señaló “trata de una importante e innovadora Ley. No es otra cosa que la estrategia y acción en conjunto del sector público y privado para el desarrollo y ejecución de las obras de envergadura declaradas necesarias por el estado. Esta modalidad es diferente a las anteriores, es un sistema distinto a la Ley de obras públicas, de concesión de obras y servicios públicos. Es una figura que viene a cambiar el paradigma, que significa agregarle un mecanismo innovador, ágil y de poco riesgo”.

Para finalizar, la cámara aprobó la Ley Nº 6.055, de modificación de la Ley Nº 5.956 de regulación integral de distribución integral de distribución, depósito, venta, suministro, provisión y exhibición de bebidas alcohólicas. Al respecto, el diputado Gaspar Santillán declaró “las estaciones de servicio vienen sufriendo una crisis importante. Hoy se constituyen como comercios integrales para generar otras actividades. Se prohibió la venta de alcohol y a partir de entonces quedaron algunos compañeros fuera de las estaciones sin trabajo. Las estaciones no son empresarios, la mayoría son PyMES, creemos que a partir de esta modificación pueden generarse más puestos de trabajo”.

RECONOCIMIENTO A DIPUTADOS SALIENTES

Previo al tratamiento del Orden del Día se realizó un reconocimiento a los diputados salientes. Al respecto, el diputado Javier Hinojo, señaló “no despedimos compañeros de bancada, sino que despedimos amigos de la vida, de la lucha y la militancia. Somos hombres y mujeres de la política que amamos y queremos a Jujuy”. Por su parte, el diputado Marcelo Nasif destacó “hablaremos de otra forma una vez concluida la jornada. Somos compañeros en el sentido laboral, dos años pasaron con todo este cuerpo que hoy va a estar por la mitad, y desde la semana que viene con los que se agregaron y continuarán. Es propicio reconocerlos a todos. Más allá de las diferencias que podemos haber tenido, todos buscamos el bien común”. Mariela Ortíz, diputada del Bloque Eva Perón, expresó “Quiero despedir fundamentalmente a aquellas compañeras diputadas de los distintos bloques que conformaron la Cámara durante los últimos años. Siempre voy a destacar el rol de la mujer política. A pesar de las banderas políticas, compartimos objetivos comunes, sobre todos en género”.

Por su parte, el diputado del Bloque Justicialista, Alberto Matuk, agradeció a sus compañeros de bancada, señalando “esta tarea de legislador nos obliga a relacionarnos, a trabajar en conjunto, nos obliga a respetarnos y entiendo que eso fue lo que ocurrió. Todos aportamos a nuestra manera y modo, esto es lo que necesitamos en tiempos difíciles, trabajar espalda contra espalda en temporales y tempestades”.

Asimismo, el presidente del Bloque U.C.R., Alberto Bernis, expresó “con las palabras escuchadas por los diputados de las diversas bancadas queda reflejado claramente lo que es el sentimiento y pensamiento de este Poder, que el domingo va a cambiar sus componentes, como marca la Constitución de la Provincia, y como eligió el pueblo. Cuando se realizan este tipo de despedidas, y se da fuerzas a los que llegan, queda claro que todos queremos lo mejor, cada uno desde su pensamiento político”.

Para finalizar, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, C.P.N. Carlos Haquim, agradeció a los legisladores, a los periodistas y a todo el personal legislativo que durante todo el año acompañó el trabajo realizado en la cámara.