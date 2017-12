Los ex combatientes jujeños aseguran que “no estamos en condiciones de hacerle la guerra a nadie” Tras la tragedia del ARA San Juan

Jujuy al día® – A más de 20 días de la desaparición del Submarino ARA San Juan, nuestro medio dialogó con el Presidente de Asociación ex combatientes de Malvinas de Palpalá, y con un grupo de ex combatientes, Oscar Carlos Chiliguay (Palpalá), Roberto Tejerina (Palma Sola), y Nicolás Dante Fotio (El Talar), quienes se refirieron a lo sucedido con navio y a la situación de las Fuerzas Armadas (FFAA) de nuestro país, las cuales consideran que han sido “desmanteladas”.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Oscar Carlos Chiliguay expresó “la verdad que siempre tenemos la incertidumbre, charlamos como veteranos y vemos que las circunstancias no están dadas. El que ha servido en las FFAA sabe que hay un lema que dice ‘no dejar nunca a un compañero’ por lo que me cuesta creer lo que se dice sobre abandonar la búsqueda y lo que le pasó a los tripulantes. No creo que la Armada abandone a su gente”.

“Creo que los vamos a encontrar, tarde o temprano se sabrá la verdad porque hoy hay muchas hipótesis y crean más incertidumbre, pero al final se sabrá todo lo que realmente ocurrió”.

Tras lo sucedido, se refirió al estado de las Fuerzas Armadas y el debate que a partir de ahora quedó abierto. “Seguramente habrá que hacerlo, lo vivimos a pleno porque vivimos esas circunstancias, vimos como desmantelaron todo, hoy vemos que es una realidad porque no tenemos combustible para los vehículos y muchas cosas en general, creo que con esto se tocara fondo y habrá que ver de qué manera solucionar esta situación en las FFAA”.

Indicó que ante un eventual conflicto bélico o defensa de nuestro territorio, “no sé si estamos en condiciones o no de enfrentar una contienda bélica pero debemos estar seguros que va a encontrar soldados que van a defender su patria, seremos los primeros en ir, tengamos armamento o no”.

“Pero lo que sucede es que está desmantelada la Fuerza, no tenemos la capacidad para ir, pero como dije, seguramente encontremos a los soldados para eso. Es más, lo que pasó en Malvinas y con el ARA San Juan da muestras que los jujeños siempre están al servicio de la patria”.

Por su parte, Roberto Tejerina señaló “para entender esto hablaba de la geopolítica, no nos olvidemos que en Malvinas hubo un cese de fuego, no una rendición, la rendición se hizo en 1990 en la presidencia de Menem donde hay una ley y se fijaron puntos, donde siempre el vencedor es el que pone sus condiciones, por eso hay que saber cómo se ha actuado desde el poder político desde l982”.

“Como misión principal tenían el propósito, y lo fueron logrando, de desmantelar las Fuerzas Armadas, se han cerrado institutos importantes de educación, de formación militar, no se han autorizado compras de armamento, se fue manteniendo la misión, no se la sacaron, nuestra misión seguía siendo salvaguardar a la Nación Argentina de cualquier agresión pero no se les dio los medios, inclusive ponían a la cabeza a gente que no tenía capacidad, como el Ministro de Defensa actual, porque no puede ser que una persona que ocupa ese cargo ignore cómo están las FFAA”.

Afirmó que “hoy no estamos para combatir con nadie, no tenemos la estructura, el armamento, ni la capacidad para defender nuestra Nación, hay que ser realistas, no tenemos armamentos y una de las cláusulas que puso el vencedor luego de la Guerra de Malvinas, y que está dentro de la norma, de la ley 24.218, qué es lo que se puede comprar y lo que no, si entienden eso nos damos con la sorpresa que nosotros como Nación tenemos que pedir permiso a los ingleses ya sea para adquirir un armamento o para incorporarlo, o para realizar algún movimiento de tropa que hagamos en nuestro continente, estamos dentro de la cláusula de rendición incondicional que se ha firmado en 1990”.

“No estamos en condiciones de hacerle la guerra a nadie, el pueblo ignora esto, el estado en el que están las Fuerzas Armadas lo que ven es cuando desfilan, ahí se muestra lo mejor que se tiene pero si están en condiciones de uso, eso no lo sé”.

Para finalizar, Nicolás Dante Fotio señaló “se ha buscado pero no se tomó tanto entusiasmo de entrada a la búsqueda. Estamos muy dolidos por la situación, Jujuy pierde 8 personas que viven acá”.

“Esta situación ha traído mucho dolor para todos los argentinos, muchos recuerdos a los veteranos de Malvinas, mucho dolor porque en el 82 perdimos muchos jujeños y amigos de toda la provincia, fuimos muchos y volvimos pocos, por eso sabemos cómo se debe sentir la familia de Jujuy, la de cada tripulante, es mucho dolor, esto va a hacer la llaga más grande que tendrá Argentina por la pérdida de 44 héroes”.