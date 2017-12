Jujuy abrirá el primer consultorio para atención de personas trans

Jujuy al día® – El Ministerio de Salud, a través del Programa Provincial de Salud Sexual, inaugurará un Consultorio de Atención Integral a Personas Trans. Se garantiza así el derecho de las personas a acceder a una atención integral y de calidad en el sistema jujeño de salud pública, reconociendo y respetando su identidad de género. El consultorio, a cargo de un equipo interdisciplinario capacitado específicamente en la temática, funcionará en el Hospital San Roque los días viernes en la mañana y en la tarde.

Los equipos de salud de la provincia vienen desde hace tiempo recibiendo talleres de sensibilización y capacitación en la atención a personas trans. La referente provincial del Programa de Salud Sexual, Claudia Castro, explicó que profesionales médicos, administrativos y de seguridad de los nosocomios contaron con la participación en los cursos de referentes de las comunidades trans, quienes expusieron las barreras con las que se enfrentan al hacer uso de las prestaciones de salud.

“Abrir un consultorio específico implica tener una mirada de atención de la salud diferente y la Ley de Identidad de Género es nueva. Por lo general las personas trans han tenido dificultades en los servicios de atención justamente porque la forma en que se muestran o la manera de vestir no coincide con el sexo biológicamente asignado. Dificultades también por parte del personal sobre cómo anotarlos en la planilla, cómo llamarlos, algo que parece tan simple es una barrera en el momento de la atención y para las personas trans muchas veces se convierte en un peregrinaje”, afirmó la especialista.

El equipo médico del consultorio está conformado por el endocrinólogo Javier Vilte, la médica infectóloga Claudia Elías,y la ginecóloga Silvia Poma. “La idea es que estos consultorios sean una puerta para el acceso a la salud integral, la prevención de enfermedades, controles y pesquisas de cáncer, o cuando se encuentren con algún problema y no sepan a dónde acudir” señaló la Referente del Salud Sexual, y agregó que en los casos que lo requieran se realizarán tratamientos gratuitos de hormonización con entrega de medicamentos y seguimiento por parte de los especialistas.

Cabe destacar que otros hospitales, si bien aún no cuentan con consultorios específicos, están dando respuesta a personas trans con médicos capacitados. “El Dr. López Torio en el Hospital de Perico; la Dra. De Oliveira en el Hospital de Palpalá; y las especialistas Carolina Calderari, Luisa Zelaya y Laura Yevara en el Hospital Carlos Snopek. También contamos con las médicas residentes Nadia Mamaní y Carla Aguilera que rotan en la zona del ramal y de Quebrada y Puna”, añadió.

Infancias y adolescencias trans

El Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana tiene planificada para el mes de marzo próximo una jornada de capacitación en la atención, contención y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes trans destinada a pediatras, médicos generalistas y psicólogos. La jornada contará con la participación de médicos especializados en la temática pertenecientes al Programa Nacional y con la endocrinóloga infantil Carolina Arias Cau.

“En los talleres se ve que la situación está definida prácticamente en la infancia solo que hay dificultad para expresarlo, entonces queremos que en hospitales y puestos de salud exista personal capacitado para hacer el acompañamiento antes del brote puberal. Queremos evitar que sean niños o adolescentes que no saben que les está pasando y no saben a dónde acudir, para que no sean rechazados en la familia ni en la escuela y poder realizar el acompañamiento de parte de los equipos de salud en una etapa tan sensible como lo es la adolescencia”.

“Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad binarista donde se es hombre o mujer, blanco o negro, celeste o rosado, y asignados roles femeninos o masculinos. Es difícil a veces asumir que existe una diversidad y que la base está en el respeto de aceptar a cada uno como es”, finalizó la Dra. Castro.