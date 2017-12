Jujuy: el proyecto de ley de “Pirotecnia cero” no se tratará este año

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la autora el proyecto de ley de “Pirotecnia Cero”, la diputada radical Victoria Luna Murrillo, indicó que el mismo no se tratará este año en nuestra Legislatura, ya que aún está siendo analizado en las Comisiones y por los legisladores provinciales.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Victoria Luna Murrillo expresó que “el proyecto que he presentado para la prohibición de la pirotecnia está en las comisiones. Si bien ya saben que se terminan las sesiones ordinarias, ya no tendrá tratamiento en las sesiones especiales, va a seguir para su estudio, pasa para el año que viene”.

“En algo se ha avanzado en estos meses, está en la Comisión de Asuntos Institucionales. Esta ley es de una necesidad urgente porque la sociedad lo pide así, el marco regulatorio para el uso de la pirotecnia. Hay municipios que se fueron adhiriendo como Yala, San Pedro, Palpalá, Libertador y debo destacar lo que hace Libertador que es la prohibición total de la pirotecnia acompañado con asociaciones protectoras, ambientalistas, está haciendo un buen trabajo”.

La legisladora indicó que su proyecto “habla de la prohibición total de la pirotecnia, porque cuando se pierde un ojo por el mal uso no se recupera. Soy una de las personas que está convencida que debe haber una prohibición total. Pero esto va al análisis de mis pares, el proyecto no es cerrado, está abierto al diálogo. Hemos trabajo así este año y hemos recibido a varias instituciones. La empresa que vende estos productos nos hizo llegar una carpeta enorme con propuestas y productos que usan y no producen daño. Esto se estaba analizando en las comisiones pero el tiempo no dio, además este año fue año electoral y no se llegó a analizar todo eso, asique va a pasar para el año que viene”.

Sostuvo que “en la Legislatura somos 48 legisladores, hay que ponerse de acuerdo entre 48 diputados, pero estamos analizando diferentes propuestas y alternativas que presentaron al proyecto que, si bien no hablan de la prohibición total, pero ir avanzando en lo que sería no una prohibición sino un pirotecnia controlada”.

“El municipio de capital viene trabajando en eso, está prohibida la venta ilegal, en cualquier lugar no se puede, se tiene que avisar y los parámetros los da el Ejecutivo municipal, con lo que viene trabajando los concejales de acá y eso ya es un avance y este avance se logra no solo con un trabajo en conjunto tanto ambientalistas, asociaciones protectoras de animales o asociaciones que trabajan con gente que tiene autismo o veteranos de guerra. Es difícil pero hay que seguir con esto, el año que viene seguiremos insistiendo, hay que seguir trabajándolo, buscando adhesiones, decirle a la sociedad que no es fácil que 48 diputados se pongan de acuerdo”.

Además mencionó “la ley es general, si es aprobada hay una reglamentación y se encarga el organismo pertinente, hablamos de los Ministerios de Ambiente y Seguridad, que según el proyecto serían quienes tendrían a cargo el control de los artefactos pirotécnicos. También en las provincias del norte tenemos las Fiestas Patronales así que el rol de la Iglesia es importante”.

“Es un trabajo extenso pero no imposible, es importante pero debería ser sentido común y no que tengamos que hacer leyes para algo de sentido común pero esta es la sociedad, necesitamos leyes para regular nuestras conductas y hábitos, esto es un desafío para el 2018, lograr un marco regulatorio para el uso de la pirotecnia “.