“Tenemos que procurar la cantidad de órganos que sean necesarios para que no haya lista de espera de pacientes jujeños”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el nuevo titular del CUCAIJUY, Héctor Illanes, se refirió a la impronta con la que quiere llevar adelante su gestión dentro de la institución la cual, expresó, se basará en la procuración de órganos, trabajar en la promoción y en una de las principales barreras que es la negativa familiar.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Héctor Illanes expresó “son muchos aspectos los que hacen a la actividad del CUCAI, porque la actividad del trasplante es una actividad transversal, no es un compartimiento estanco, es algo que pasa los diferentes estratos de la sociedad, tiene que ver algo con lo profesional, con el acto médico, con el acto de un hospital, con los técnicos, con los paramédicos y, tiene que ver, y hay que entenderlo así, con la sociedad. Si la comunidad no toma conciencia que hay que donar órganos, todo lo demás es vacío, no llega a realizarse”.

En este sentido se refirió a la dificultad primera, planteada ya por el anterior titular de la entidad, Jorge Berón: la negativa familiar. Illanes manifestó al respecto que “eso es difícil, pero no solo en Argentina, es algo cultural. Por ejemplo, en Japón hasta hace unos años, debido a que ellos tiene la costumbre de no tocar a los muertos, prácticamente no tenía donantes cadavéricos”.

“Es difícil la negativa de la familia, y para revertir eso hay que informar y concientizar, hay que hacerlo todos los días”.

Acerca de la impronta que estima darle en su gestión frente al CUCAIJUY, señaló “vamos a tratar de hacer hincapié en lo que es la procuración de órganos, que es una necesidad de ahora, se necesita ya, esa será la impronta. Soy cirujano, vengo de la parte asistencial, ese es más mi perfil, pero la impronta es hacer esta procuración y no descuidar lo que ya está hecho, lo que tiene que ver con que a la gente, que las medicaciones les lleguen, que es un trabajo burocrático que es de todos los días que no se puede dejar de hacer. Sumado a todo esto, tratar de aumentar la procuración”.

“El CUCAI es un lugar que siempre estará abierto a todas las instituciones que tengan personería jurídica y quieran ir y preguntar, trataremos de escucharlos a todos y de ser claro en qué es lo que le corresponde a cada uno: a los pacientes, a las asociaciones y a nosotros, que tenemos un trabajo por delante va más allá que esté yo a cargo o alguien en algunas asociaciones, tenemos que llegar a que Jujuy procure la cantidad de órganos que sean necesarios para que no haya lista de espera de pacientes jujeño. Es el objetivo y vamos a hablar con todos los que se haya que hablar. En Jujuy el CUCAI siempre estará abierto a todos los que vayan”.

Acerca de la posibilidad que en el Hospital Pablo Soria se realicen trasplantes, en el mediano y largo plazo, Héctor Illanes señaló a este diario que “no hay impedimento, no hay imposibles, no veo si se hará o no aún pero hay que empezar un camino, pero no pensando en el futuro, no, el presente es que haya trasplantes y el hospital es cuestión de empezar el camino, no veo dificultades, imposible no es, pero es un camino que hay que recorrer”.

Para finalizar, el nuevo titular del CUCAIJUY se refirió a la capacitación de los profesionales médicos en Jujuy. “No es algo difícil, no conozco médico que no se quiera capacitar. La verdad que deben haberlo, tengo la suerte de ver gente que siempre quiere aprender más y ayudar a la gente, por eso eligieron la carrera de medicina, en ese sentido lo ve como algo que hay que instrumentar para que todos los ayudemos, traer a los formados a Jujuy para médicos y paramédicos junto a todo el personal de la salud”.