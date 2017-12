Prioridad en VIH: usar preservativo y hacerse el test

Jujuy al día® – La detección temprana del virus del VIH es uno de los objetivos principales del Ministerio de Salud y el compromiso hacia la comunidad se manifiesta con la posibilidad de realizarse la prueba a través de un test rápido el cual es voluntario, gratuito, confidencial.

El responsable del Programa Provincial de Lucha contra el VIH/SIDA, Raúl Román explicó que “la detección temprana es importantísima porque podemos diagnosticar a una persona clínicamente sana e iniciar un tratamiento antirretroviral temprano lo que va a hacer que esta persona no se enferme, que desarrolle su vida normal y lo más importante, vamos a cortar la cadena de transmisión”.

El test rápido se encuentra a disposición de la comunidad en todos los hospitales de la provincia y en algunos centros de atención primaria.

Por otra parte, destacó que la familia cumple un rol fundamental en el manejo de la información sobre la temática y el acompañamiento, a lo que agregó: “los chicos están informados y hay que guiarlos en esa información, somos los papás, la familia, los verdaderos responsables, desde el sistema de salud acompañamos, asesoramos y tratamos de dar respuesta, pero no nos olvidemos del rol de padres que tenemos”.

Al respecto, la coordinadora adjunta de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, Alejandra Cayo, resaltó que “en diciembre de 2015, le confié a mis papás que era VIH Positiva, no sabés lo hermoso que fue que mi papá y mi mamá me dijeran: ¡vas a estar bien!, ¿tenés que hacer un tratamiento?, ¿nos podés contar un poco más?, tuve que informarlos porque yo ya sabía mucho acerca del tema y ellos, bueno, me abrazaron y me dieron entendimiento”.

Sábado en los Boliches

Los equipos de atención primaria del Hospital Snopek de Alto Comedero recorrerán esta noche los boliches de la zona para brindar información, entregar preservativos y escuchar las dudas de todos los ciudadanos que circulan en el lugar. Se pretende romper los mitos en torno al uso del preservativo y sacar los prejuicios en torno al virus de VIH y a la enfermedad del SIDA es la mejor manera de cuidarse. Ante cualquier duda podes llamar al 0800 3333 444

Podes hacerte el Test en cualquier hospital y centro de salud. Elegí saber.