HORÓSCOPO PARA DICIEMBRE DE 2017

ARIES:

A fin de evitarte complicaciones, antes de hablar piénsalo bien. Las palabras una vez dichas no se pueden retirar, y aunque se haga, dejan un mal sabor. Esto debes tenerlo muy presente desde el 3 hasta el 22 de diciembre, que serán las semanas en que Mercurio, planeta de las comunicaciones, transitará retrógrado. Sin embargo, con la energía directa de Marte, tu regente, se augura una etapa muy creativa. Muchas cosas sucederán inesperadamente. Aprovecha esta buena onda astral para hacer crecer la familia, si ese es tu deseo y el de tu pareja. ¿Estás desempleada y buscando un trabajo? durante este ciclo astral de fin de año, tu mente está clara y tu intuición activa. Vas a completar un proyecto que tenías en mente, pero evita dejarlo todo para última hora. El 2018 se augura muy exitoso para ti. Desde ahora siente las buenas vibraciones que están envolviendo a tu signo.

TAURO:

Ha llegado el final de 2017, que se abre con encuentros impactantes. Tu regente en Sagitario propicia relaciones nuevas y contribuye a equilibrar la balanza emocional que está algo descompensada por el tránsito retrógrado de Mercurio desde el 3 hasta el 23. Después de esa fecha termina ese período de inestabilidad y dudas que te ha estado agobiando e impidiéndote disfrutar en plenitud tu vida afectiva. Te estarás cuestionando muchas cosas, sobre todo en el aspecto sentimental. Te inquieta saber si te aman realmente o no, si existe otra persona en la vida de quien te interesa, si vas a perder una posición o un empleo…. Sin embargo, las noticias no son malas. A medida que se acerque el final del 2017 confía en tu intuición. No olvides que el exceso de trabajo y las preocupaciones económicas tienden a causarte mucho estrés. No exageres, las situaciones que surjan no los saques de proporción porque no es conveniente. El 2018 llegará a tu vida con amor y prosperidad.

GEMINIS:

En este último mes del año hay un movimiento retrógrado de Mercurio, tu regente, desde el 3, precisamente cuando ocurre el plenilunio en tu signo, hasta el 22. En la última quincena se recupera el equilibrio que pudo haberse perdido. La energía que procede de Venus directo, te inclina a la belleza y a explorar nuevos senderos sentimentales. Levántate y actúa. Tu iniciativa está estimulada por la acción de Marte en el signo Escorpión, muy intenso y vivaz. Posees la capacidad y el talento necesarios para enfrentar las responsabilidades conferidas. El novilunio del 18 llegará con noticias agradables para ti. Las cuestiones de dinero cobrarán un ritmo positivo en tu vida después de ciertos desajustes iniciales. A partir de diciembre empiezas a tener los ingresos que tanto necesitas para salir de asuntos urgentes. Se augura un 2018 con muchas oportunidades, dinero extra y viajes inesperados, pero muy agradables y con resultados que te satisfarán plenamente.

CANCER:

Aunque Mercurio estará retrógrado del 3 al 22, continuarás recibiendo una buena influencia regeneradora. Las opciones que se presentarán son variadas, pero algunas no son tan buenas como parecen, o como te lo están haciendo creer. Ten cuidado con estafadores y manipuladores. ¡Protege tus inversiones! Tu personalidad compasiva, empática y llena de intuición te ayudará a detectar lo que mejor te conviene, diferenciar la verdad de la mentira y colocarte en el camino correcto. Una vez que des los primeros pasos en ese sendero no mires hacia atrás, ya sea por una nueva relación o un trabajo, una mudanza o un proyecto que pudo haberse estancado, pero que gracias a tu talento y perseverancia sale adelante. Los últimos días del año serán más que gratificantes. Si has estado solo, tendrán la oportunidad de rehacer tu vida y prepararte para un 2018 excelente.

LEO:

Mercurio estará retrógrado del 3 al 22, pero los planetas Marte, Júpiter y Saturno crean una trilogía directa que incide felizmente en tu signo. Si tienes que solicitar un préstamo bancario o una ayuda económica, no te quedes con los brazos cruzados. Diciembre será un mes de emociones intensas. Tu sexto sentido está al máximo, pero existe el peligro de confundir intuiciones con sospechas, y no actuar en consonancia con hechos reales. Lo que has estado planeando desde hace tiempo cobra forma; es necesario que sepas bien lo que haces para evitar complicaciones. Tu afinidad con otras personas compatibles aumenta. Te sentirás cada vez más ligado a quien hace algún tiempo conociste. A medida que se vaya aproximando el nuevo año, comprenderás la importancia que tiene escuchar a tu corazón. Se abre una puerta que estuvo cerrada dentro de tus finanzas. Para tu dicha descubres que tendrás en tus manos lo que era una idea, pero es un proyecto positivo y próspero.

VIRGO:

En el cierre de 2017 hay una fuerte influencia cósmica en tu signo, y aunque tu regente, el planeta Mercurio, estará retrógrado desde el 3 hasta el 23, los días finales del año estarán caracterizados por un tono alegre, entusiasta, dinámico y próspero. Tu sentido crítico está en alza y tu percepción, también. Podrás entender todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Te fijarás más en los asuntos emocionales que en los hechos materiales. El amor, en ese sentido, se muestra maravilloso, porque descubres sentimientos profundos y eliminas las dudas que pudo haberte sembrado gente negativa. Júpiter, al igual que Venus, sigue directos, lo cual es positivo porque contribuye a equilibrar la acción retrógrada de Mercurio. El amor te sonreirá cuando elimines de tu presente cierto tipo de personas que no son leales y honestas. Hay algunas cosas que te perturban, y cuando descubras cuáles son, actúa de forma inteligente para no buscarte enemigos gratuitos.

LIBRA:

Estás ya en el último mes de 2017 y cuentas con la energía directa de Marte en tu signo hasta el día 9, cuando se desplazará a Escorpión. Tus asuntos laborales están bien encaminados y los problemas legales asociados con tu estatus están recibiendo soluciones favorables. Esas demoras posiblemente sean producto del tránsito retrógrado de Mercurio del 3 al 23. Durante ese ciclo deberás estar muy atento a todos los pormenores y cuando se hable de dinero. Lee bien lo que firmas. Con el novilunio del 18 cambia tu paisaje amoroso y lo inclina a tu favor. Continúan los buenos efluvios planetarios en tu vida y te sientes en control de tus emociones. Tú posees elegancia, discreción y tacto social y en 2018 esas cualidades te colocarán en el lugar que debes estar. El segundo período de tu ciclo de cumpleaños cuenta con la energía directa de Mercurio, planeta de las comunicaciones, lo cual es formidable. También termina el tránsito directo de Júpiter por Libra el día 10, y todo se conmociona en tu entorno. Una noticia asocia con un pago atrasado que llegará en el mejor momento, cuando más lo necesites. La Luna te inspira en el plano sentimental y lo que una vez te pareció inconquistable ahora deja de serlo. Marca bien la diferencia entre la arrogancia y la autoestima, son términos que puedes confundir. Alrededor del novilunio, el día 18, una atracción súbita hacia alguien que acabas de conocer, puede poner en peligro una relación. Una especie de regalo inesperado augura la llegada de tiempos económicos mejores y la posibilidad de iniciar un contrato en el que ganes dinero de forma imprevista. La última semana surgirán situaciones no planeadas en tu vida amorosa que demandarán agilidad mental.

ESCORPIO:

Estás llegando al mes final del año en un tono estupendo, pues tienes a Marte directo en tu signo, y Júpiter también, lo cual contrapesa la balanza que pudo estar algo desequilibrada entre los días 3 y 23 por el movimiento retrógrado de Mercurio. Todo se arregla y endereza. En tus relaciones personales, tanto de amigos como de pareja, ocurren muchas cosas interesantes que te hacen considerarlo todo con una actitud diferente. El nuevo ciclo zodiacal que está llegando a tu vida entrará con un tono fresco en el que se materializarán sueños y promesas que hasta ahora eran solamente fantasías. Comparte con buenos amigos o disfruta tu tiempo leyendo, mimándote, escuchando música. Se avecina un período muy importante para ti, en el que habrá cambios, invitaciones y viajes, así como la posibilidad de solucionar situaciones complicadas. Tu excelente intuición te ayudará a determinar el camino a seguir y no te fallará, sigue esa voz que te indica lo que debes hacer.

SAGITARIO:

En esta segunda fase de tu ciclo de cumpleaños lo más importante ocurre en el plano personal, familiar, en la manera como te estás encauzando hacia tus metas y el modo directo y seguro en el que te estás proyectando. Hay un novilunio espectacular en tu signo el 18, y desde la primera semana del mes, el planeta del amor, Venus, entrará en Sagitario. Además, se neutraliza el tránsito retrógrado de Mercurio del 3 al 23 y se abren nuevos canales de comunicación. No te apures si esa persona que te interesa parece alejarse; muchas veces, durante este periodo, ocurren distanciamientos involuntarios, los cuales, una vez terminados, habrán fortalecido la relación. Haz lo que te gusta, aunque no te paguen lo que mereces, pues no se trata de hacer una actividad que te cause tensiones y no te guste por el hecho de ganar un poco más de dinero. Prepárate para un fin de año intenso y apasionado.

CAPRICORNIO:

Atiende la voz de tu intuición, pero no confundas un temor con una premonición. Una reunión arrojará resultados positivos en tu vida económica y te inspirará a sacar adelante un proyecto que tenías guardado, pero con muchas posibilidades de éxito futuro. Del 3 al 23 Mercurio está retrógrado, pero vuelve a estar directo en tu etapa de cumpleaños, lo cual es formidable para tener un fin de año estupendo. Se inicia un ciclo lleno de posibilidades donde descubres cosas ocultas. Es el momento de las decisiones importantes, la rebeldía en el amor y la aventura osada. Te atreverás a realizar lo que hasta ahora considerabas prohibido, arriesgado o tabú. Empieza para ti una temporada intensa en el amor. Con el retorno de Saturno el día 20. Terminarás el 2017 en un tono alegre y feliz. El 2018 transformará tu plano sentimental. Hay un cambio notable en tu vida, después de que ocurra un viaje que realizaras y un inicio de 2018 formidable.

ACUARIO:

Mercurio estará retrógrado del 3 al 23, pero no habrá nada que pueda causarte dolores de cabeza si actúas en todo momento con decisión y entusiasmo, el optimismo y la actitud ante la vida serán los instrumentos que te ayudarán a conseguir lo que estás buscando desde hace tiempo. Te sentirás envuelto por un halo de conquista que te ayudará a encontrar las palabras adecuadas para decirle a esa persona lo que siente tu corazón, con la sinceridad que te caracteriza y el tacto social que se impone en estos casos. Este ciclo astral que estás viviendo en este último mes de 2017 demanda de ti mayor concentración en lo que estás haciendo. Hay personas conflictivas en tu entorno. Si hay alguien así en tu empleo evita asociarte con él porque te perjudicaría. Tu vena intuitiva está muy agudizada. Si te inspira participar en un concurso o una rifa donde haya dinero de por medio sigue tus pálpitos.

PISCIS:

Este es un ciclo de intensidad amorosa, donde las cosas que anhelas están cerca de ti, pero también de muchas interrupciones debido al tránsito retrógrado de Mercurio, desde el día 3 hasta el 22. Toma medidas para protegerte de envidias y chismes ocasionados por personas negativas. Estás algo aprensivo y con reacciones corporales que te preocupan. Separa lo real de lo imaginario y comprobarás que muchas dolencias están influenciadas por un sentimiento de sugestión provocado por otros. Combina la energía planetaria que recibes con la que es positiva de tu signo y reconcíliate con tu pareja. Lo mejor siempre sucede cuando se reconoce un error. Sigue tus corazonadas a la hora de iniciar algún proyecto nuevo o comprar un terreno o casa. Avanza confiadamente hacia el futuro con la seguridad que lograrás tus metas y disfrutarás de la felicidad a la que eres acreedor. El 2018 te sorprenderá gratamente con alguien nuevo en tu vida.

Por Marga

Consultas: astrologamarga@gmail.com