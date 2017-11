ARA San Juan: madre de uno de los jujeños embarcados manifestó su dolor y desesperanza

Jujuy al día® – Luego que la Armada diera a conocer que ya no se buscará sobrevivientes del Submarino ARA San Juan, en una entrevista exclusiva con nuestro medio, Zulma Burgos, madre del Teniente de Corbeta Jorge Luis Mealla, uno de los 8 jujeños a bordo del submarino desaparecido ARA San Juan, se refirió a esta noticia que ha recibido su familia y la de los otros 43 tripulantes, y a pesar del dolor que siente en estos momentos expresó estar tranquila ya que considera que se hizo todo lo humanamente posible para hallarlos con vida.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Zulma Burgos expresó “nos dijeron que el rescate ya no se hará pero que ellos están buscando el Submarino, lo están haciendo porque con los días que pasaron dieron a entender que no hay sobrevivientes”.

Aseguró que “por supuesto que hicieron lo suficiente, porque había personas que lo buscaban de día, de noche, y no solo eran dos o tres fueron 200 o 300 personas que los buscaban”.

“En ese sentido puedo estar tranquila porque hicieron hasta lo imposible para hallarlo pero se dio así”.

Con congoja manifestó “a mi hijo le gustaba hacer esto, le gusta estar bajo el agua y está bien, perfecto, pero las esperanzas ya las perdí, acepto lo que Dios disponga”.

Acerca de esperar que el ARA San Juan sea hallado, Burgos sostuvo “por supuesto que sí, de lo contrario ellos no lo seguirían buscando, hasta que no den con el submarino no dejarán de buscar”.

En este momento de tristeza y dolor que tiene su familia y muchos jujeños, Zulma Burgos brindó unas palabras dirigidas a las familias de los otros 43 submarinistas del ARA San Juan.

Expresó “como madre siento un inmenso dolor en este momento, y así como ellos tenían tíos, hermanos, familia, todos estamos en la misma situación, hay que seguir adelante, tengo hijos y por ellos tengo que seguir adelante, todo tenemos familia a la par de uno debemos sacar fuerzas de donde no tenemos para seguir viviendo”.