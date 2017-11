Exitosa participación de jujeños en deporte adaptado en Chaco

Jujuy al día® – Con marcado entusiasmo continúa la participación de deportistas jujeños en la final Nacional de Juegos Evita para deporte adaptado en Resistencia, Chaco, iniciándose la segunda y última semana de competencias donde se desarrollarán alternativas de atletismo en discapacidad intelectual, natación, goalball, básquet 3 x 3, boccias, fútbol pc y tenis de mesa.

La delegación jujeña obtuvo 10 medallas más, 4 de oro y 6 de plata en la disciplina de atletismo; las de oro fueron conseguidas por Facundo Díaz de Palpalá (motor) categoría sub 14 en la prueba de lanzamiento de bala; Ayala Rosario de San Pedro de Jujuy (motor) en categoría sub 14, en lanzamiento de bala; Emilce Ramos de Humahuaca, categoría sub 16 (Parálisis Cerebral) en 80 metros llanos; y Milagro Acuña de San Salvador de Jujuy, categoría sub 18 T 41 (motor) en lanzamiento de bala.

Las medallas de plata las consiguieron los representantes de San Pedro de Jujuy, Ezequiel Britez en categoría sub 16 (motor) en la prueba de 80 metros llanos; Brisa Tejerina categoría sub 18 T 46 (motor) en lanzamiento de bala; Luciano Valdez categoría sub 18 (Motor) en lanzamiento de bala; y Jesús Chocobar Reynaga categoría sub 18 (motor) en 200 metros llanos.



En tanto que las dos restantes medallas de plata fueron obtenidas luego de producirse el recambio en las delegaciones, por el atletismo patología intelectual Salomé Aguilar categoría sub 14 en lanzamiento de bala; y Guadalupe Robles categoría sub 18 en la prueba de 200 metros llanos.

Durante el fin de semana, el segundo grupo de deportistas con discapacidad compuesto por representantes de atletismo intelectual, natación, goalball, básquet 3 x 3, bochas, fútbol pc y tenis de mesa, realizaron las acreditaciones y clasificación funcional, iniciando su participación en las competencias donde en Fútbol empataron 2 a 2 con Neuquén, y ganando por 8 a 1 a Mendoza en Básquet en silla de ruedas.

La Secretaria de Deportes y Recreación, Analía Franco, quien estuvo acompañando a la delegación en Chaco expresó al respecto: “los juegos se vienen desarrollando con total normalidad más allá de que tenía un poco de temor porque Chaco es una zona de mucho calor, pero la verdad que han organizado muy bien por cualquier eventualidad. Las actividades se realizan en un horario muy accesible para que todos los deportistas puedan competir”.

Por otro lado agregó: “la verdad que ha sido muy buena la decisión de la Secretaría de deportes de Nación de darle la posibilidad de desarrollar los Juegos Nacionales Evita en el interior, así algunos tienen la experiencia de no viajar tan lejos y otros de viajar un poco más como nos tocó siempre cuando se hacían en Mar del Plata”.

Franco destacó: “estuve 4 días acompañando a los deportistas, Jujuy tiene muy buen desempeño competitivamente, pero más allá de eso como grupo humano ha ido uno muy consolidado, y la Secretaría con sus profesores acompañando en todo momento para las necesidades que se requieran”.

En cuanto a la realización de la instancia nacional de deporte adaptado realizada en una fecha distinta de los convencionales dijo la funcionaria, “yo veo como una decisión muy acertada porque estos han sido unos juegos exclusivamente de ellos donde son los protagonistas”.

Además, consideró que en cuanto a las distintas instancias nacionales de los juveniles, adultos mayores y deporte adaptado y el trabajo desarrollado “este año ha sido atípico porque se han dividido en tres lugares, y se ha tenido que armar mucha logística ,pero ha salido todo muy bien. Y como experiencia piloto la verdad que tenemos una evaluación más que positiva para este 2017”.

Finalmente, Analía Franco se refirió al crecimiento del deporte adaptado en la provincia: “cada vez la gente se acerca más, lleva a sus hijos. Empieza como una actividad física y después termina en la práctica deportiva regular y pertinente, a lo que significa ser un atleta de rendimiento y de competencia. Vamos a seguir apoyando y tenemos muy buenas proyecciones en cuanto al deporte adaptado”.