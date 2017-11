Senadora Giacoppo: “La Paridad de Género no es una concesión, es un derecho”

Jujuy al día® – La Senadora Nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR/Cambiemos) celebró la sanción del el proyecto que promueve la implementación del principio de paridad de género en las listas de candidatos a legisladores nacionales. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, 165 votos afirmativos contra sólo 4 votos negativos.

Al respecto, Giacoppo –de activa participación en este tema durante su tratamiento en la Cámara Alta- señaló que “la Paridad de Género no es una concesión, es un derecho. Pero debemos saber que no se trata sólo de repartir el poder entre hombres y mujeres por igual. Eso sólo no alcanzará si no se acompaña, además, con otros cambios sociales. Cambios que alcancen al ámbito privado, la educación e inclusive a las tareas domésticas”.

“Esta es una ley que, en el Senado. tuvimos la inteligencia de separarla de la reforma electoral (en octubre del año pasado). Todas las mujeres, legisladoras de diferentes partidos trabajamos, sin mirar ideologías para que hoy la paridad sea una realidad. Debo destacar que ha sido una larga lucha de las mujeres de la UCR”, señaló

“Debemos seguir trabajando para que la paridad no sea sólo una cuestión numérica. Mayor participación de mujeres hará más rica y amplia la agenda legislativa. Permitirá abordar temáticas más inclusivas e igualitarias y, así, avanzar hacia una sociedad más avanzada y madura”, concluyó.