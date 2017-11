Morales: “el rumbo es capacitar a nuestro pueblo”

Jujuy al día® – En Humahuaca el Gobernador, Gerardo Morales, participó de la apertura de las carreras de Licenciaturas en Turismo, Gestión Ambiental y Desarrollo Rural. Además dejó inauguradas aulas anexas en el hotel de turismo, donde se realizara el dictado de las carreras.

En ese marco, Morales manifestó satisfacción por “trabajar junto a la Universidad de Jujuy” para el desarrollo de la educación en la provincia, especialmente en la región de la Quebrada de Humahuaca. En ese sentido, ponderó el constante apoyo del presidente Mauricio Macri “en todos los temas que planteamos para Jujuy, particularmente para Humahuaca, donde pone toda la energía para viabilizar los proyectos”.

“La presencia de la Universidad en el territorio es importante”, enfatizó y destacó el avance territorial de la UNJu en la provincia, e hizo referencia a las sede de San Pedro y las prontas a inaugurarse en Libertador Gral. San Martín, Tilcara, Humahuaca y La Quiaca, a través de la Escuela de Minas.

El Gobernador, remarcó la importancia de las carreras a dictase en Humahuaca, “ya que contribuirán al desarrollo económico y social de la región”.

“Estamos abriendo una Tecnicatura Superior en Enología, tenemos nuevas tecnicaturas en Litio y otra en Energías Renovables. Las carreras de la Universidad y de los IES tienen que estar pensadas en relación a la realidad del pueblo, y en función de esa realidad es que apostamos a la escuela e institutos públicos de gestión estatal”, concluyó el Mandatario.

A su turno, el subsecretario de Becas de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Nación, Pablo Dominichini, destacó que “es un día historia para la provincia y la educación”.

“Esto no solo les da oportunidad de igualdades, sino también igualdad de posibilidades para poder cursas sus estudios universitarios, y en ese sentido la expansión de la Universidad a lugares tan lejanos como Humahuaca o Tilcara, es una muestra clara del esfuerzo conjunto entre nación, provincia, municipio y la Universidad”, enfatizó.

Finalmente, el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi, expresó: “Creemos que carreras como la Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Gestión Ambiental y la Licenciatura en Desarrollo Rural, son carreras que tienen que ver con el futuro de la región y las posibilidades de crecer”.

“Hay carreras nuevas que no se dictan en San Salvador de Jujuy y hay aquí un desafío importante para la comunidad de Humahuaca, con la posibilidad de atraer estudiantes que vengan de otras localidades”, añadió.

Finalmente, resaltó que estas son construcciones colectivas, “que no se pueden hacer si el municipio no se pone al lado y no se pone a trabajar fuertemente, si el Gobierno de la provincia no aporta los recursos y sin el aporte del Gobierno nacional”.

Participaron de la inauguración de las nuevas carreras, el intendente de Humahuaca, Leonel Herrera; los ministros de Educación, y Cultura y Turismo, Isolda Calsina y Carlos Oehler; legisladores provinciales, autoridades educativas; docentes y estudiantes.