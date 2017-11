Múltiple despliegue de la Brigada de Incendios Forestales

Jujuy al día® – Varias cuadrillas de la Brigada de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente de la provincia se desplegaron en diferentes zonas afectadas por pequeños y grandes incendios registrados durante el fin de semana.

En la tarde del domingo se desató un incendio en San Antonio, que provocó la quema de 65 hectáreas de bosques. Una cuadrilla de brigadistas trabajó durante toda la noche y por la mañana del lunes se envió a otras dos cuadrillas, quienes realizaron su tarea con la ayuda de un avión hidrante y uno de observación. A las 20 hs. del lunes, éste foco pudo ser controlado.

Por otro lado, en la tarde de ayer lunes, se produjo otro incendio en Yuto, en el cual aún se encuentran trabajando los brigadistas con la colaboración de los equipos de Parques Nacionales.

A las 23 hs. se informó además de otro incendio en la zona de El Ceibal, provocado por la quema de rastrojo sin autorización, por lo que se están evaluando los papeles correspondientes en cumplimiento de lo establecido por la normativa correspondiente.

Finalmente, ayer se informó sobre otro incendio de pequeña envergadura en la zona alta de Reyes, del cual se hizo cargo bomberos ya que todo el personal de la Brigada de Incendios Forestales se encontraba trabajando en terreno.

Cabe informar que si bien se produjeron algunas precipitaciones que humedecieron el ambiente y los combustibles disponibles (pastos secos), las altas temperaturas evaporan esta humedad y cualquier descuido desemboca en grandes incendios. Por esta razón se solicita a la población ser cuidadosos y responsables: no quemar rastrojo ni pequeños basurales, no realizar fogatas ni fogones; y cuando se realice un día de campo y se origine un fuego para cocinar o hacer un asado, ejecutarlo solo en los lugares habilitados a tal fin; no arrojar colillas de cigarrillos encendidos, etc.