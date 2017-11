“El inglés siempre está presente en Jujuy”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Liliana Pinto, Coordinadora del Profesorado de Ingles del IES 4 de Jujuy, se refirió al nivel general de la población respecto al idioma extranjero, y destacó el creciente interés en el mismo.

Acerca de la evolución de la carrera terciaria en Jujuy y el rol de los egresados de la misma, Liliana Pinto señaló en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “la carrera tiene muchos interesados, muchísimos, pero no todos están en condiciones desde el domino de la lengua para poder ingresar, porque nosotros en una carrera de 4 años necesitamos que el ingresante tenga ciertas capacidades, dominio de la lengua, para poder enfrentar una carrera de Profesorado”.

“El nuevo diseño que tenemos vigente desde el 2015, del cual empezó la primera cohorte, ha sido pensado para que el profesor recibido pueda insertarse en todos los niveles, lo cual nos ha resultado bastante difícil y no resulta para el estudiante tan fácil porque cada nivel, estamos hablamos desde los pequeños hasta los adultos, tiene características particulares que hacen que lo metodológico tenga que si o si ser diferentes, y como formación inicial solo podemos dar herramientas iniciales”.

Agregó “lo que si tengo que decir que al menos en este Instituto estamos intentando proyectos nuevos que estamos trabajando en ese momento para poder dar una respuesta a las necesidades que tiene la provincia, sobre todo pensando en que las escuelas primarias están incorporando, prácticamente en todos los grados, el idioma”.

En relación a este camino de evolución de la carrera, se refirió a la capacitación que tiene los egresados de dicho profesorado, señalando que “no podríamos decir que todos lo pueden, porque las demandas son distintas. La provincia hoy está demandando que los profesorados hagamos un trabajo más menudo para poder cubrir las necesidades en las escuelas. Nosotros damos todos los profesorados en 4 años, lo que podemos hacer es darle una formación inicial al estudiante y lo que, si debemos hacer y ofrecer a esos mismos egresados son otras opciones de postitulación o de adecuación de sus capacidades a las nuevas demandas, son estos proyectos que trabajamos en el equipo de inglés de este Profesorado”.

Refiriéndose a la población jujeña, nuestro diario consultó a la Coordinadora de la Carrera si el inglés ha perdido terreno frente a otras lenguas. Pinto señaló “no, al contrario, creo que hay mucha demanda, cada vez más, muchas personas que quieren aprender idiomas. Es muy difícil que un profesor de inglés no consiga trabajo porque si no es en una escuela primaria, secundaria, es en una tecnicatura, es el Estado o en el sector privado o ponen un cartel que diga ‘enseño inglés’ y siempre tendrá trabajo porque la demanda es mucha”.

“Tenemos estudiantes que están trabajando en privados tanto en escuelas secundarias y primarias incluso hemos tenido migración de estudiantes que se han ido al sur a trabajar, lo que habla de la calidad de docente que tenemos. También hay chicos que vinieron del interior y se han vuelto a su lugar de origen como La Quiaca, Abra Pampa. Tenemos la fortuna que muchos de nuestros estudiantes han sido becados al exterior y muchos han estado Inglaterra, en Estados Unidos, con becas que duraron 6 o 10 meses, han vuelto y siguen trabajando, incluso tenemos adscripciones que hicieron que nuestros egresados estén más cerca nuestro y finalmente ingresaron al profesorado, tuvimos la fortuna de haber podido ir ‘reciclándonos’ porque los profesores más viejos se han ido y nuestros propios egresados han vuelto”.

También se le consultó si el jujeño común tiene conocimientos básicos de inglés, a lo que señaló “va a depender de las capacidades, una vez más, nosotros trabajamos con al menos 4 macro habilidades y hay muchas personas que no lo pueden hablar pero lo pueden leer y traducir. Hay muchas otras que lo hablan, como se dice comúnmente ‘a los cascotazos’, pero lo comprenden, y eso hace notar que cuando hay una enorme de necesidad de comunicarse, se puede hacer”.

“Años atrás tuvimos un congreso donde vinieron solo profesores europeos y se fueron contentos con el nivel que tenían las personas que estuvieron en contacto, pero no solo eran los profesores, sino que eran estudiantes y la gente común en la calle, el inglés siempre está presente en Jujuy”.

Respecto a profesionales en distintos ámbitos capacitados, mencionó “hay muchos que hacen sus esfuerzos, conozco gente, profesionales como abogados, médicos, dentistas, que se fueron al exterior y se van con inglés, y donde vayan no le va tan mal porque si no, no tendrían los estudios que tienen, viene con sus títulos y postitulos. Siempre en Jujuy hubo mucho interés en el idioma y por suerte se ha ampliado mucho más desde el momento que están en las escuelas primarias hubo más interés”

“Una lengua es cultura y creo que cuanta más cultura tengamos y absorbamos mejores personas y sociedad somos, y que no se diga que nos van a colonizar, se trata de poner en valor las culturas que tenemos y debemos conocerlas, así como conocemos las culturas que tenemos en el medio. Tenemos que ser abiertos para conocer otras culturas que nos permita lanzarnos al mundo si tenemos una provincia y un país por construir”.

Consultada sobre si no contar con las herramientas de manejos de idiomas, en especial del inglés, debido a su universalidad, podríamos convertirnos en una provincia aislada del mundo, Pinto opinó “en algunos aspectos sí, pero todos los idiomas son importantes. Por ejemplo, el inglés es muy importante desde lo cultural y comercial, la provincia quiere chino y me parece muy bien porque además Estados Unidos hace tiempo que vine trabajando con chino, y lo que mucha gente no sabe es que el español es una segunda lengua en dicho país. El francés es una lengua que trabaja mucho con lo protocolar, el portugués es una lengua de contacto y teniendo en cuenta que tenemos mucha comunidad italiana, sería bueno que tengamos la enseñanza de este idioma, por algo es que la Dante Alighieri sigue teniendo alumnos. Lo que tenemos que entender es que cuanta más pluralidad de lenguas tengamos seremos mejores personas y una mejor sociedad”.