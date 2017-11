Jubilados de Jujuy expectantes ante los anuncios de la reforma jubilatoria y piden una nueva ley de jubilación

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Delicia Gerez, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Jujuy, se refirió a algunos de los ejes de la reforma jubilatoria planteada por el gobierno nacional resaltando el reajuste jubilatorio trimestral, las jubilaciones de privilegios y el saqueó que sufrió la ANSES durante la “década ganada”, y señaló que están expectantes a dicho tratamiento.

Además, indicó que el gobierno nacional también debería analizar la posibilidad de una nueva ley de jubilación.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Delicia Gerez manifestó “referente al ajuste trimestral veremos cómo se da, según cómo viene el desfasaje de ese momento, por como suben las cosas, aunque acá suben en forma desmedida, vienen las Fiestas y remarcan que da miedo. Esto es una incógnita aun, pero con estos dos aumentos que nos daban se reajustaba en marzo y septiembre, y los ajustes se adaptaban más o menos a los aumentos de los sindicatos, que recibieron entre un 20 y 30%, ahora veremos qué pasa”.

“Lo que sucede es que la inmensa mayoría de los jubilados ganan la mínima, si bien ahora gracias a la reparación histórica se ha mejorado bastante, la mayoría han mejorado más del 50%, pero otros casi el 100%, dependiendo del área de trabajo que tuvieron, de todas maneras, ha sido beneficioso sino de otra forma seguirían cobrando 5 mil pesos”.

Acerca del análisis de las jubilaciones para retirar las jubilaciones de “privilegio”, Gerez remarcó “es bueno pero lo que se tiene que hacer es una nueva ley de jubilación porque esta está llena de parches. No nos olvidemos que en la era Menem- Cavallo se iban a eliminar las jubilaciones que daba el Estado, directamente todo iba a la caja privada las AFJP que hasta el día de hoy crearon un perjuicio enorme y son tal mal pagadas que esa gente no llega a la mínima. Eso lo pelean los representantes a nivel nacional ante la ANSES y se logró que se les de la jubilación mínima”.

“Es cierto que hay jubilaciones mal otorgadas, hay muchos empleados truchos, generalmente parientes de aquellas autoridades de turno que cobran el sueldo sin trabajar y al tener empleados así hay que tomar nuevos empleados que realice tareas. En Jujuy tenemos 80 mil empleados públicos, cómo puede que una provincia pequeña con casi nada de industria mantener a 80 mil empleados públicos y la culpa es que no están actualizadas las leyes de jubilación, nadie quiere jubilarse”.

Agregó “anteriormente era muy bajo el porcentaje con el que salían, menos del 40% y nadie puede jubilarse con eso. Ahora mejoró desde el año pasado, en este momento está en un 73%, mejoró porque se está tomando otra forma de cálculo de la jubilación, pero si no jubilan a la gente no deben no meter nuevos empleados porque estaríamos en la misma. Debe mejorar la cantidad de jubilados, hay gente muy grande que sigue trabajando, no quieren jubilarse porque no podrían subsistir”.

Gerez sostuvo que “el gobierno debe reformar estas cosas actualizando, debe crear una nueva ley de jubilación e implementar justicia porque regalaron jubilaciones de privilegios que no correspondían”.

“La vez pasada se suspendieron las pensiones, pero no por mala fe sino porque se está investigando, hay muchas cosas raras”.

Acerca de los dichos de las autoridades sobre que la ANSES “no da más”, la titular del Centro de Jubilados y Pensionados de Jujuy expresó “mientras esté muy bien administrada la planta de los jubilados andaremos bien, pero no pueden saquearla como antes, todo el mundo sabe que era el ‘caballito de batalla’ para todo, sacaron para lo que menos imaginaban, sacaron plata de los jubilados y han comprado jugadores, fue a parar a ‘Fútbol para todos’, para las cosas más irrisoria fue la plata de la ANSES y con el tiempo se va descapitalizando y llegará el momento que no habrá plata para los jubilados”.