Jujuy: aseguran que es grave el consumo de antibióticos comprados sin recetas

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Gisela Bejarano, médica infectóloga del Hospital Pablo Soria, se refirió a la importancia de la organización de las Jornadas de Concientización sobre el uso de antibióticos, las cuales culminaron ayer, destacando la importancia de dar a conocer el aumento del consumo desmedido de estos medicamentos y los grandes riesgos que genera en la salud de la población.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gisela Bejarano expresó que “se ha elegido esta temática porque es la semana mundial de concientización sobre el uso de los antibióticos, esto salió como propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y este año nuestra Sociedad de Infectología decidió tratar de hacer en las distintas ciudades jornadas y hablar a los médicos, personal de salud y a la comunidad sobre esto, que es algo cada vez más frecuente”.

Al referirse al mal uso, abuso o consumo desmedido de antibióticos, señaló que la situación en Jujuy “es bastante grave porque lo vemos de todos lados, desde las farmacias donde la gente consume muchos antibióticos sin receta ya sea por propia iniciativa o muchas veces influenciada por el farmacéuticos y esto tiene una grave implicancia porque empezamos a ver en Jujuy infecciones en personas que no han estado internadas en un hospital y empiezan a tener gérmenes resistentes a los antibióticos”.

En este sentido, la médica infectóloga expresó que los riesgos de este consumo indebido o innecesario de antibióticos “son muy importante porque el personal médico es quien ha estudiado, y bastante, para saber cuándo es necesario un antibiótico y además, lo decimos siempre, no hay un antibiótico que cure todo sino distintos antibióticos con diferentes aplicaciones y diferente duración de los tratamientos, y esto es lo que los profesionales sabe y prescriben”.

“Lo que empezamos a ver son gérmenes resistentes, sobre todo las enterobacterias productoras de b- Lactamasa de espectro extendido, son bacterias que por lo general en la comunidad lo vemos en las infecciones urinarias y que son resistentes a los antibióticos más recetados”.

Acerca de las cifras en cuanto al consumo de antibióticos en Jujuy, señaló “lamentablemente no tenemos estadísticas porque de la venta sin receta es difícil que podamos documentarla porque las farmacias que venden antibióticos sin recetas no nos darían esa información”.

Sobre la regulación de esta venta y la problemática de venta de antibióticos en kioscos y ferias, Bejarano mencionó “eso depende de los legisladores, se está tratando de legislar, pero esto aún está pendiente”.

“La venta en kioscos y ferias es otro problema más terrible aún porque en las farmacias al menos se asegura que el antibiótico tenga una estabilidad, que esté resguardado del frio, de la humedad y el calor, en cambio en un kiosco u otro lugar uno no lo sabe”.

Bejarano manifestó “lo primero que debemos hacer es no automedicarse, los antibióticos que me hayan recetado a mí no quiere decir que les sirvan a otra personas, no todos los antibióticos sirven para todas las cosas, otros concepto importante es que los antibióticos no matan virus, por lo tanto si estoy resfriado, me duele la garganta, el oído, si tengo tos ,estornudos o fiebre, no debería consumir antibióticos, las infecciones virales también pueden dar fiebre y eso no es indicativo de antibiótico. Siempre deben consultar a un médico”.

Para finalizar, JUJUY AL DÍA® consultó a la profesional cual es el futuro que nos espera de seguir con este consumo desmedido de antibióticos en Jujuy.

Bejarano explicó que “lamentablemente nos espera en el mundo, no solo Jujuy, un pronóstico bastante sombrío porque hay estudios prospectivos que no lo hicieron médicos ni enfermeros sino estadistas que indican que, si seguimos así, a nivel mundial, en el 2050, la principal causa de muerte será una infección por estos gérmenes. Además, se suma que no hay muchos tratamientos antibióticos nuevos y esto es grave, alarmante, y todos debemos tomar conciencia de esto”, finalizó.