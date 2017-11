Gerardo Morales aseguró que Jujuy no puede pagar un bono de fin de año

Jujuy al día® – Hace instantes, en conferencia de prensa el Gobernador Gerardo Morales, indicó que la provincia no está en condiciones de pagar un bono de fin de año.

Expresó que “no podemos” pagar este bono.

Explicó que “pagar un bono de fin de año nos llevaría a pagar los sueldos el 20 del mes”.

“‘La frazada es corta’, y no da, no queremos generar expectativas” afirmó.