Belleza compartida: movida solidaria para ayudar a pacientes oncológicos

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Elisabeth Amat, organizadora del proyecto denominado “Belleza compartida”, comentó en qué consiste este proyecto solidario para ayudar donando cabello a pacientes oncológicos de nuestra provincia para la realización de pelucas.

Resaltó la importancia del tratamiento para luchar contra esta grave patología como también “el estado de ánimo, sentirse bien con uno mismo”.

La movida se desarrollará mañana de 9 a 12 en peatonal Belgrano, donde las personas que quieran colaborar pueden llevar sus mechones de cabello o ir allí donde habrá peluqueros que realizarán los cortes.

Este proyecto tiene como auspiciantes dos reconocidas empresas que realizarán los aportes para la confección de las pelucas. Se trata de la Empresa Ledesma y el Banco Macro.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Elisabeth Amat manifestó “este proyecto comenzó a principios del 2017 y la idea era donar nuestro cabello, especialmente las mujeres, para realizar pelucas para pacientes oncológicas. Vi que en Jujuy hay muchas pacientes oncológicas, porque 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida, y son muchas las que no pueden acceder a una peluca porque son muy caras y una de las cosas importantes para luchar contra el cáncer es el estado de ánimo, sentirse bien con uno mismo”.

“La doctora Carolina Ituarte, Jefa de Oncología del Hospital Pablo Soria, nos decía que hay muchas mujeres que incluso no quieren hacer el tratamiento porque saben que van a perder el cabello y sabían que no pueden acceder a una peluca y esto no podía ser así. A través del programa Espejo Urbano, que sale en LW 8, organizamos para que las mujeres podamos donar el cabello y alguna peluquera nos pueda hacer las pelucas”.

Agregó “a todo esto, el proyecto estaba funcionando, pero necesitábamos dinero para que podamos pagar a los peluqueros hacedores de las pelucas porque es algo muy caro y los anunciantes que pagan las pelucas son Banco Macro y la Empresa Ledesma en Jujuy porque queremos que el proyecto sea íntegramente jujeño”.

Amat comentó “este es el primer año de este proyecto. Soy española y hace 12 años que vivo en Jujuy y tengo una hermana que estaba haciendo el proyecto con las alumnas del último año en el colegio y me pareció una muy buena idea trasladarlo a Jujuy, ya que acá las mujeres solemos tener el cabello muy largo y el cabello de una mujer norteña es de muy buena calidad. La verdad a la gente le gustó la idea y aquí estamos, cerrando la primera etapa que es la donación de cabello, porque necesitamos mucho, y en la segunda etapa con dos peluqueros que confeccionarán las pelucas”.

Respecto a si han recibido consultas o donaciones en este tiempo, señaló “las consultas han sido muchísimas, no solo en Jujuy, para que tengan una idea nos ha llegado cabello de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Corrientes, de personas que se enteraron del proyecto y lo mando. La verdad que no pensé que tendría tanta repercusión, es increíble pero no solo fueron mujeres sino también hombres, cabe recalcar que un hombre en Jujuy donó su cabello, lo tenía muy largo y lo donó”.

Acerca de la solidaridad del pueblo jujeño, Elisabeth Amat destacó “es la primera vez que hago un proyecto solidario y una de las cosas que me sorprende de Jujuy es la hospitalidad que tiene su gente, la empatía de los vecinos, como uno se pone en la piel del otro. Por eso sabía que iba a funcionar, pero nunca imagine que iba a tener tanto éxito porque es mucha gente ha donado su cabello”.

“Lo interesante de esto es que pueden donar todo su cabello o solo un mechón, quizás puedan donar un mechón de la parte de la nuca, donde no se ve, incluso muchas adolescentes, como termina el año y comienzan las vacaciones, vinieron en grupos de amigas han querido donar un mechón, vinieron 10 amigas del secundario y donaron mechones”.

Resaltó “es una acción que me sorprende y me conmueve, sobretodo porque la primera persona que ha recibido la peluca, porque hemos hecho una peluca para ver como funcionaria, la primera beneficiaria fue una chica de 15 años y la pudo lucir en sus 15, que aquí en Jujuy la Fiesta de 15 es muy importante y ella está atravesando un momento muy complicado porque está con tratamiento oncológico y no tenía cabello. Ella la uso y la verdad eso conmovió a muchas amigas que se acercaron a donar su cabello”.

Además, brindó unas palabras para las personas que atraviesan y luchan contra esta grave enfermedad, diciendo que “tengo la experiencia con mi madre, me toca de cerca, porque mi mamá es paciente oncológica y una de las cosas que nos ha transmitido a todos es que el apoyo de la familia es fundamental, el buen humor, el sentirse bien con uno mismo y tener ganas de salir, es fundamentales para el tratamiento oncológico”.

“Es muy importante las ganas que tiene uno de salir adelante y estar al frente de la lucha contra el cáncer, que no es solo en Jujuy es una enfermedad a nivel mundial que, si se toma a tiempo, si bien pasaran momentos complicados pero la gran parte se puede solucionar. También trabajamos con el Hospital Pablo Soria para que las mujeres se hagan las mamografías y los Papanicolaou porque las mujeres pensamos muchos en la familia, marido, hijos y nos olvidamos de nosotras, y es importante que estemos bien para llevar la familia adelante porque somos el pilar de la familia”.

Vale recordar que esta jornada tendrá lugar mañana de 9 a 12 horas en Peatonal Belgrano, en la esquina de Lavalle y Belgrano. Allí se podrán acercar las donaciones de cabello, además habrá peluqueros si se requiere realizar el corte. También habrá clases de Zumba y cantantes y bailarines en vivo.

Señaló “para unirse en esta lucha contra el cáncer pueden teñirse un mechón de cabello de color rojo, poniéndose una cinta de color fucsia, y así promocionar la lucha contra el cáncer”.