Clara Falcone: “tenemos un Juzgado de Violencia acá y otro en San Pedro que ya están colapsados”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (STJ), Clara Aurora De Langhe de Falcone, se refirió al flagelo de la violencia de género y familiar en Jujuy respecto a la cantidad de denuncias radicadas en el fuero penal, y resaltó que, en especial en el norte de nuestra provincia, esto forma parte de la cultura.

Señaló que debido a la cantidad de hechos y denuncias ya los juzgados recientemente habilitados en la materia están colapsados.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, la titular del STJ, Clara Langhe de Falcone manifestó que a los jueces de Paz “hace 20 días la Oficina de la Mujer les dio una capacitación en lo que es la violencia de género porque en el norte hay mucha violencia: violencia de género, doméstica, familiar, sobre todo femicidios, que es algo que se da en todo el país y el mundo, y trata de personas”.

“Vemos constantemente por los medios que están ocurriendo muchos hechos de sangre entre las parejas. Tenemos un Juzgado de Violencia acá y otro en San Pedro que ya están colapsados”, aseguró.

Señaló que “he hablado con el Gobernador ya que ha creado por ley 6, pero es necesario que cree uno más en San Salvador de Jujuy y otro en San Pedro porque las Juezas, por más que tengan un buen equipo interdisciplinarios y buenos secretarios, no dan abasto”.

Sostuvo que “a fin de año vamos, con el aval de ellas, a sacar para conocimiento de la sociedad, para que se asusten, la cantidad de casos de violencia familiar que se dan en todas las clases sociales, que existen, y que ni siquiera creen si no las ven firmada y certificada por nosotros”.

Para la presidente del STJ de Jujuy, se logra contrarrestar este flagelo “con educación y capacitación, no hay otra forma. En el norte, por ejemplo, cuando voy a las cárceles y les pregunto por qué lo han hecho, me dicen ‘es mi propiedad’. Para ellos sus hijos son su propiedad, si hay abusos sexual uno pregunta y trata de entender, y te dicen que ellos deben ser los primeros, ‘soy el dueño de la hija, tengo derecho a ser el primero’”.

Recalcó que “esto es una cuestión cultural, educacional y hasta que no le cambiemos el cerebro para que entiendan que no son dueños para nada, que un hijo no es propiedad del padre ni de la madre, es su hijo, y eso se lo sacas con educación y no es de un día para el otro”, afirmó.