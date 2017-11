Anunciaron recategorización para empleados municipales de San Pedro

Jujuy al día® – Buscan recategorizar a los empleados de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy. Marcelo Castro, Secretario de Gobierno de la comuna, anunció durante la cena del Día del empleado municipal. “Se presentó en el Concejo Deliberante la ordenanza correspondiente”, apuntó.

“En la cena del empleado Municipal se anunció un proyecto de recategorización que se está presentando en el Concejo Deliberante que ya está hablado con los concejales del bloque Cambiemos y la Unión Cívica Radical, creo que va a tener una exitosa recepción, es algo muy esperado por los empleados municipales de planta permanente”, opinó Castro agregando “esto es algo que se viene trabajando hace muchos meses, podría haber sido utilizado antes de las elecciones de manera política pero el Intendente Julio Bravo prefirió esperar para evitar politizarlo”.

Consultado sobre cómo será esa recategorización, el Secretario de Gobierno detalló: “Esto consiste en recategorizar a los empleados de planta permanente, es decir los diferentes empleados van a subir una categoría en todos los ámbitos, pero no es una categoría de la cuatro a la cinco, sino subas normales que se hacen por ejemplo de la cuatro a la nueve, de la nueve a la once, de la once a la quince, ese tipo de suba de categoría”.

El funcionario sampedreño comentó que: “Los gremios nos consultaban si la suba iba a ser de la cuatro a la cinco por ejemplo que implicaba algo muy chiquito a remuneración, y la verdad que no que se estudió para que sea el mismo estilo que se hacía anteriormente, hacía mucho que no se hace esto”, declaró y añadió “todos van a subir una categoría significativa, pero aquellos que tengan categoría cuatro y llevan más de diez años van a subir directamente a la categoría once, van a subir más categoría todavía”.

Por otro lado, el Doctor Castro también se refirió a los empleados jornalizados “después estamos pensando cómo darles más beneficios al personal jornalizado eso se está trabajando cosa que esto tenga operatividad a partir del primero de enero del 2018. Recordemos que se tiene que aprobar la ordenanza de recategorización, tiene que ser por ordenanza, porque tenemos que incluirla dentro del presupuesto del año 2018, por eso es que a partir del primero de enero va a tener operatividad”.

Castro se mostró contento porque “fue bien recibido por los empleados, pero es una forma de reconocer que el empleado municipal es una parte importante de esta gestión y que en gran medida el éxito que tiene la gestión se debe al empuje y el esfuerzo y vocación de servicio que día a día le ponen. Estamos cambiando la imagen del empleado municipal, siempre fue visto como un empleado con pocas ganas, pero eso está cambiando porque el empleado municipal está mostrando eficiencia en diferentes áreas y eso es retribuido por el Intendente con esta ordenanza de recategorización”, finalizó.