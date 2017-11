Continúan los cursos en el Centro de Reciclaje Capacitación Joven

Jujuy al día® – Alrededor de treinta adolescentes y jóvenes de 16 a 34 años se capacitan en San Salvador de Jujuy, en electrónica básica, electricidad domiciliaria, reciclado electrónico de computadoras, operador de PC, reparación de equipos informáticos, reparación de celulares y talleres de Innovación Personal, en el CRCJ (Centro de Reciclaje y Capacitación Joven) del barrio Alberdi de la Capital. Asimismo, se brindaron capacitaciones en Monterrico y Perico en programación y desarrollo de software con una positiva recepción de la juventud.

La ministra de desarrollo humano, Ada Galfré expresó que “es un trabajo maravilloso que además del arreglo y reciclado del equipamiento, se pone en valor el concepto de la cultura del esfuerzo, del trabajo, la educación y el estudio, los profesores y los capacitadores utilizaron el empoderamiento de los chicos y chicas para que ellos se rearmen de habilidades y competencia que dan como resultado el desarrollo Humano”.

Al respecto, el director provincial de Juventud, Matías Rivera, indicó que estos cursos de capacitación buscan brindar un espacio para los jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar o trabajar y que disponen del tiempo para poder prepararse en oficios y desarrollar habilidades personales desde un trabajo integral.

Así, a través de estas capacitaciones se pretende promover el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y facilitar la capacitación e inserción a jóvenes con menos oportunidades.

Continuando, Rivera indicó que “los jóvenes que participan de los cursos están todos los días entre 4 a 5 horas con clases teórico-prácticas, ocupando su tiempo libre en un espacio de formación que les permite al mes y medio de formación poder comenzar a poner en práctica lo adquirido en la vida cotidiana para entretenimiento o trabajo, por ejemplo computadoras, control remotos, impresoras, entre otras cosas y van aprendiendo un oficio”.

“También trabajamos en la innovación personal, cómo armar un currículum, cómo afrontar una entrevista de trabajo, para que además puedan insertarse en el mundo laboral, porque los jóvenes llegan con muchas expectativas y a veces nos superan por los cupos, pero continuaremos con más capacitaciones durante las vacaciones”, afirmó.

Desde la perspectiva de quienes participan en los cursos, Misael de 24 años expresó sobre los cursos “son muy buenos, a mí me inspira a venir todos los días, me encanta la tecnología y me levanto día a día con las mismas ganas y vengo contento a hacerlo (al curso), porque cuando algo te interesa lo haces con ganas”. Además, Misael destacó que los profesores son muy sociales, y “los chicos son buenos compañeros”.

“Esto me va a sacar día a día más adelante, porque voy a sacar mucho conocimiento de aquí y me gusta porque te enseñan muchas horas y estamos todos los días aprendiendo acá”, concluyó el joven.

Por su parte, Brenda de 18 años de edad expresó: “Estoy haciendo operador y reparador de PC, reparación de celulares, innovación personal, me gusta es completo el curso, me entere del curso gracias a mi mamá que busco para que haga algo y la verdad me encanta, creo que me va a servir”.

Cabe aclarar que el CRCJ depende de la Dirección Provincial de Juventud de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.