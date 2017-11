Las cifras de trasplantes en Jujuy no crecen: “la única manera que haya trasplantes es que haya donantes”

Jujuy al día®- En una entrevista con nuestro medio, el ex titular del CUCAIJUY, y flamante Coordinador de Residencias en Salud del Ministerio de Salud de Jujuy Jorge Berón, indicó que en este 2017 los trasplantes y ablaciones en Jujuy no han aumentado. Es más, no se ha alcanzado el número del 2016, y una de las principales razones se debe a la negativa familiar relacionada al mito o creencia sobre el descuartización de los cuerpos.

En relación a los números alcanzados este 2017, Jorge Berón expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “no han aumentado en Jujuy, estamos por llegar a lo que sucedió el año pasado”.

“El número actual es de 3 donantes reales, con una cantidad de trasplantados de 18, de órganos, y 10 de corneas, todos jujeños, y queremos llegar a los 5 donantes reales que fue el año pasado. Quedan un par de meses y quizás lo podamos superar”.

“Pero insisto, nuestra meta es más alta, aun podemos hacer más, tuvimos años de mayor cantidad de donantes. Si bien es cierto que hubo años con menos cantidad, pero tenemos la potencialidad humana, física, me refiero a los hospitales, científica, me refiero a cada médico que trabaja en esto, nos falta realmente que la promoción, la que hacemos gota a gota, todos los días, llegue a fondo, sea entendida, escuchada por la comunidad, porque la única manera que haya trasplantes es que haya donantes, y van a haber donantes en la medida que se erradiquen estas cuestiones de temores, en el caso de Jujuy, al descuartizamiento o maltrato al cadáver”.

Agregó “uno siempre dice que hay tres premisas en el tema de los trasplantes: respeto por el cadáver, la no patrimonialidad del acto, es decir que nadie saca plata con este acto, y por último la confidencialidad. Son las tres bases éticas que se mantienen a rajatabla en el tema del trasplante”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al ex titular del CUCAIJUY cuál es el porcentaje en Jujuy que se le atribuye a la negativa familiar a la hora de decidir donar los órganos. Berón respondió “es un 70%, por lo menos, porque la mayoría de las veces termina siendo cuestiones de que la mitad o una parte de la familia quiere y la otra no, y se generan conflictos que uno no quiere tener en esa familia y que se le eche la culpa al otro de un supuesto descuartizamiento que no es lo pasa, no hay tal cosa”.

“La famosa frase ‘me lo quiero llevar entero’ sigue siendo la principal respuesta de la negativa familiar. ‘Me lo quiero llevar entero’, esa es la frase que tenemos que tratar de erradicar en nuestro caso, no se habla de tráfico, no se tiene problemas con la reencarnación, no tienen miedo por si se haría negocio o no, sino el problema en Jujuy, hablo de lo nuestro, es el miedo al descuartizamiento, esa es la verdad, por eso dicen ‘me lo quiero llevar entero'”.

Por ello, sostuvo que “hay que trabajar en la discusión de esto, no dejamos ni una semana de hacerlo, vamos a promocionar a todos los lugares donde podemos ir, hemos hecho presencia de promoción muy activa todo el año, pero son gotitas en el mar, debemos trabajar mucho más, nunca es suficiente la tarea de promoción y tenemos esperanzas que, sabiendo que hay una base de jóvenes que tiene este sentimiento de ser donantes, en los próximos años haya un crecimiento mayor de donantes reales”.

Indicó que además este año “tuvimos algunos problemas del orden de médicos en los hospitales donde están los coordinadores hospitalarios de trasplante. La denuncia de un potencial donante en las terapias intensivas, esto se está trabajando actualmente en el Ministerio de Salud con mucho interés porque hay que remontar esta situación que desde Nación dejamos de tener por este año coordinador de hospitales, el cual era un contrato con Nación”.

“La provincia de Jujuy, desde el CUCAIJUY, busca que la donación y trasplantes sean en forma institucionalizada, ordenada, organizada y no que sea a puro pulmón, la falta de coordinadores hospitalarios en este momento, será reemplazada, ya hay una persona nombrada y teniendo a esta persona dentro de la terapia del Soria, que es donde más gente recibe, tendremos mayor cantidad de denuncias y avisos o notificaciones de muertes encefálicas”.

Añadió que “lamentablemente muere una persona por hora, una por hora en Argentina en las rutas, algunas llegan a terapia intensiva detrás de un accidente, y es ahí donde se puede detectar un potencial donante luego de que se hayan hecho todos los tratamientos adecuados para salvarle la vida. Cuando la persona fallece es el médico de terapia el que debe notificar al CUCAIJUY que tiene en su terapia un potencial donante, entonces todo ese circuito se tiene que reforzar y se hace teniendo un coordinador hospitalario dentro de las terapias intensivas, lo que por el momento no tenemos”.

Pero señaló que “Nación suspendió el contrato de un coordinador que teníamos y provincia se hará cargo de una persona para que esté en la terapia intensiva del Soria para que cumpla esta función que no es fácil, es una función dura, difícil cuando uno habla de muerte y dolor es difícil asumir este tipo de tarea ,sin embargo tenemos personas con ese perfil de trabajo y están preparados, por ello espero que este fin de año y para el próximo la cuestión de la ablación y la donación real de órganos y tejidos mejore”, concluyó.