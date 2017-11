Talleres de bullying y grooming para adolescentes y jóvenes

Jujuy al día® – Adolescentes y jóvenes de las localidades de Monterrico, San Salvador de Jujuy, Libertador Gral. San Martín, Humahuaca, El Carmen y Perico, participaron de talleres de bullying (acoso escolar) y grooming (acoso en redes sociales) brindados por profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano.

Los talleres se organizaron desde la Dirección Provincial de Juventud de la Secretaría Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, que a través de un equipo técnico recorrió las mencionadas localidades y se reunió con adolescentes y jóvenes, además de instituciones educativas, de la sociedad civil, y referentes adultos interesados en la problemática. Los profesionales destacaron que los talleres se abordaron desde las experiencias y vivencias cotidianas de los chicos con respecto al bullying y grooming, brindando herramientas preventivas y de autocuidado.

Con respecto al Bullying (acoso escolar) se trataron temas como la importancia del autoestima, la empatía, el respeto hacia el otro, hacia la diversidad de formas de ser y hacer.

Mientras que el grooming (acoso en redes sociales), se lo analizó en su finalidad violatoria de la intimidad desde la obtención de imágenes privadas hasta el intento de establecer encuentros para perpetrar abusos, por lo que se brindaron algunas recomendaciones como rechazar mensajes de tipo sexual o pornográfico; no publicar fotos ni propias o de amigos en sitios públicos; no subir cualquier foto a las redes sociales; no aceptar a cualquier persona o desconocido como amigo virtual; respetar la propia privacidad y la de los amigos; no publicar datos personales y de la imagen o la de otros; utilizar contraseñas realmente privadas y complejas; no incluir en tus nicks e identificativos datos como la edad, etc. Y finalmente, la alerta sobre si se ha producido una situación de acoso, NO ceder ante el chantaje y hablar del tema con padres o algún familiar.

Por ese motivo, Misael (24 años), quien asistió al taller en San Salvador, dijo: “me pareció bueno hablar sobre el tema de bullying ya que a veces el maltrato viene de la propia casa, los padres maltratan y los hijos se adaptan a esa actitud y lo reflejan en la escuela en la primaria o secundaria; por eso me gusto hablar del tema, y está bueno que den charlas a los jóvenes porque ellos pueden ayudar a los más chicos, a sus hermanos, primos”.

Mientras que Brenda (18 años) expresó: “vimos bullying y grooming; me pareció una charla muy buena porque son cosas que están pasando en la realidad, y nos ayuda a pensar lo que está mal y así ayudar a las demás personas y a nosotros mismos, con consejos útiles, como por ejemplo, el uso de las imágenes de las redes sociales”.

Finalmente, el director Provincial de Juventud, Matías Rivera, destacó la importancia de los talleres de bullying y grooming, porque son una demanda permanente de las instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, padres, madres y familiares. “Es por ello que continuarán llevándose a cabo con un abordaje integral comunitario, para formar grupos juveniles líderes como agentes multiplicadores de pautas para promover la importancia de la tolerancia, aceptación, vínculos y escucha entre sus pares y prevenir situaciones de riesgo”, ponderó Rivera.

Sobre el delito de “grooming”

Cabe destacar que el Grooming es un delito penado por el Código Penal Argentino. En noviembre de 2013 la Cámara de Senadores aprobó la Ley N° 26.9043 , que incluyó bajo el título correspondiente a los “Delitos contra la integridad sexual” un artículo en el Código Penal que criminaliza el grooming.

El texto aprobado dispone en el Artículo 131: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.”