Blanqueo de trabajadores: “ojalá que esta sea una medida anticíclica y no un parche a continuas desigualdades”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, José García, delegado provincial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, se refirió a uno de los ejes del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, el blanqueo de trabajadores informales, que en Jujuy alcanza el 40% de la masa trabajadora.

Además, comentó que en lo que va del año, y como resultado de las políticas implementadas desde la entidad, en Jujuy se logró que más de 1200 trabajadores sean “blanqueados” por sus empleadores.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, José García expresó al respecto que “esto está relacionado con un tema que está en boga, que es el borrador de la reforma laboral. Hay un aspecto muy relevante y parte de un concepto que creo que es el rector del proyecto del gobierno. Los problemas lo ponemos sobre la mesa, y tratamos de solucionarlos, tanto a nivel nacional y en Jujuy existe un alto grado de informalidad en los trabajadores”.

“La media a nivel nacional de trabajadores no registrados es cercana al 35% y en Jujuy cercana al 40%. Un trabajador que no está registrado significa que no tiene aportes jubilatorios, no tiene obra social, ni ART, ni siquiera puede pedir un préstamo comercial ni a una casa ni prestamistas formales, literalmente es un trabajador fuera del sistema y eso es un problema que hay que abordarlo”.

Señaló “en este marco el gobierno, con este borrador que está dando vueltas y seguramente será debatido y tendrá reformas en varios aspecto, ojala que sí, están haciendo una medida anticíclica, es decir este es el problema, resolvemos el problema de fondo que es regularizar a esta masa trabajadora de entre 35% al 40%, dependiendo la zona, por eso aparece este blanqueo que da la posibilidad de blanquear hasta 5 años para atrás a los trabajadores con condonaciones tanto de aportes, contribuciones y multas fundamentalmente”.

“Un aspecto que no es menor es este último ya que así evitan las sanciones penales ya que cuando existen evasiones a los recursos de la seguridad social se dispara la cuestión penal es decir una acción penal tributaria”.

Mencionó “lo que hace el proyecto es limpiar de estas posibles duras consecuencias a los empleadores que, sin hacer juicio de valor, no pudieron blanquear a los trabajadores y lo que se busca es un gran blanqueo, que estos porcentajes bajen significativamente en el no registro, luego de esta medida anticíclica lograr una registración mucho mayor de los trabajadores y lograr que muchos más trabajadores estén dentro del sistema”.

“Sería interesante que realmente sea una medida anticíclica y no un blanqueo tras blanqueo o nada más. No olvidemos que hubo en el 2009 un blanqueo, también en el 2011, y ahora se está planteando uno nuevo. Ojalá que este sea una medida anticíclica y no un parche a continuas desigualdades que mantienen una masa de trabajadores no registrados, esto es una expresión de deseo, ojala se cumpla y si sale este nuevo blanqueo laboral de acá a un año, porque el plazo es muy amplio, tienen un año para acogerse, tengamos una charla cuando pase ese tiempo y decir que las tasas de no registro rondan un 10% o 12%, lo que sería algo manejable”.

José García comentó que “al margen de eso, la autoridad administrativa nacional potenció mucho lo que es el sistema de inspección de trabajo no registrado y en ese sentido en Jujuy logramos la registración de más de 1250 trabajadores este año. Después de nuestras inspecciones logramos que se dé de alta a 1254 personas, son muchas familias que han logrado ingresar a los sistemas”.

“Ojalá que esa medida anticíclica, si llega a salir, dé un vuelco importante y cueste cada día más encontrar trabajadores no registrados. Lo que sí da la pauta que es una medida anticíclica es que, una vez transcurrido el plazo de 365 días, las sanciones son muchas más fuertes si se detecta un trabajador no registrado. Hay una decisión muy firme del gobierno nacional de potenciar la parte inspectiva y lograr lo que logramos en Jujuy, que es algo histórico”.

Respecto a cuales son los sectores que más trabajadores no registrados tenían en Jujuy, García señaló “en todos los sectores encontramos, porque al principio de año hicimos fuertes controles en el sector agrícola y logramos una regularización importante de más de 400 trabajadores del sector, pero logramos que se blanqueen 1254, de comercios, industrias, en la construcción, hemos logrado un altísimo grado de regularización, hemos controlado mucho la obra pública donde hemos logrado un alto grado”.

“Tengo el placer de contar esto. Hemos logrado que boliches hagan esto, logré mandar a archivo dos expedientes lo que implica que estos dos propietarios de boliches regularizaron a todos los trabajadores; es más, no se les cobró multas. Una vez realizada la inspección se le dio los plazos correspondientes, 10 días, para la regularización de sus trabajadores y lo hicieron, y esos trabajadores siguen trabajando”.

Agregó “otra cuestión que hacemos es el registro de altas y bajas, reinspeccionamos porque puede haber un fraude a la ley, y si detectamos eso se aplica la sanción directamente y la más dura ante un registro de alta y baja porque evidentemente hay un fraude. Una parte importante de la noche jujeña ha regularizado su situación y ha puesto en blanco a sus trabajadores”.

“Lo que si se tomó la decisión, desde la delegación, de focalizar mucho más las inspecciones en razón de capacidad contributiva, eso es un salto cualitativo, y por eso los números hablan por sí solo, si no hubiésemos apuntado a actividades económicas que tienen la capacidad de regularizar a sus trabajadores no hubiésemos logrado estos números que tenemos”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al delegado provincial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, cómo se trabaja en el proceso de blanqueo con empresas “en negro” o evasoras. “Como autoridad administrativa hacemos una tarea docente muy grande. El inspector cuando detecta un trabajador no registrado pasa un largo tiempo hablando con el empleador explicándole cuáles son los beneficios y los riesgos de no registrarlos. Hoy está vigente la ley de promoción de trabajo registrado que implica que las microempresas y las PyMES existan reducciones hasta de un 100% de las contribuciones patronales”.

“Como acerca a empresas que tienen un alto grado de informalidad y es parte de docencia y aplicación de la norma. Hay actividades económicas que están acostumbradas a manejarse con un grado de informalidad, incluso con capacidad contributiva y ahí debe entrar el Estado a ejercer el poder de policía y lograr que estas empresas regularicen su situación, porque hay empresas que tienen capacidad contributiva y no lo hacen, hasta históricamente, actividades que están acostumbradas a no estar registradas y en mucho tiempo nos acostumbramos a que los trabajadores no estén registrados. Ahora no, se está cambiando eso, se está haciendo mucho hincapié en los trabajadores. Me parece que la parte docente es fundamental donde se explican los beneficios y perjuicios”.

Para finalizar, sostuvo “no es un dato menor saber que se da un beneficio para que blanqueen y, si no lo hicieron, se debe caer con el mayor rigor de la norma, en ese sentido para mí lo que no puede faltar es el cumplimiento de la norma, no ir a arrancar cabezas como se dice, hacer una cuestión docente, explicar la norma después de todo esto no se cumplió hay que aplicar la norma con el rigor que se merece”.