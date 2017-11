“Se requiere de decisiones políticas” para recuperar el Pucará de Tilcara

Jujuy al día®- En una entrevista con nuestro medio, el director Provincial de Patrimonio, Juan Carlos Rodríguez, se refirió a esta problemática, no por muchos conocida, que el emblemático Pucará de Tilcara pertenezca o tenga administración de la Universidad de Buenos Aires, y señaló que para recuperarlo se necesita de decisiones políticas.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Juan Carlos Rodríguez comentó “el Pucará ha sido donado en la década del 40 por el gobierno de Jujuy a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en ese momento el material, por eso es que es manejado, administrado por dicha facultad”.

“Aún en ese caso hay una investigadora que está trabajando en todo el tema de Pucará y en Tilcara con un equipo de arqueólogos y ella nos solicita autorización porque la ley es clara, aunque sea de propiedad privada, lo que es material, restos arqueológicos o patrimonio, es propiedad de la provincia”.

Acerca de cómo explicar que algo tan nuestro, no lo sea, Rodriguez señaló que “podría decir por el decreto, está donado, hubo un gobernador que en la década del 40 lo hizo, lo que hay que ver cuál era el desarrollo científico del tema en esa década y probablemente en ese momento la UBA era la única posibilidad de conservar, mantener y producir conocimiento de lo que era el Pucará, pero hoy existe la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu donde se dicta la carreta de Licenciatura en Antropología con una orientación en Arqueología, pero es muy reciente, es del año 1984- 1985 y los primeros graduados son de la década del 90, donde recién podemos decir que hay arqueólogos locales, es más, los dos arqueólogos que van a trabajar en Humahuaca son de acá”.

Consultado sobre si considera que el Pucará de Tilcara podría o debería volver a nuestras manos, Rodríguez respondió “es difícil responder desde el lugar donde estoy porque se requiere de decisiones políticas más altas. Lo que sí, en la dirección procuramos desde que estamos ordenar lo que es todo el tema de autorización y control, sabíamos que había autorizaciones, pero no había control suficiente y hoy sabemos que hay algunas investigaciones y no sabemos dónde está el material exactamente extraído, estamos logrando ordenar algunas cosas, pero hay otras que no podría responder”.