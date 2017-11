Lucha contra delitos que afectan la seguridad ciudadana

Jujuy al día® – Funcionarios del Gobierno Provincial se reunieron con sus pares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y directivos del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a fin de acordar acciones en la lucha contra el lavado de activos proveniente del narcotráfico y la trata de personas.

Del encuentro, desarrollado en el salón Blanco de Casa de Gobierno, participaron los secretarios de Justicia, Ernesto Suarez; de Gobierno, Luciano Rivas y de Asuntos y Relaciones Municipales, Sebastián Echavarri y el Fiscal de Estado, Mariano Miranda, mientras que la comitiva visitante estuvo encabezada por el Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo, Nicolás Negri.

El funcionario nacional estuvo acompañado por los auditores y consultores del grupo de acción financiera (GAFI), miembros del Four Latin America and The Caribbean, del Financial Integrity Net Work; del Chairman And Co-founder de la financial Integrity Net Work, del Consejo Asesor de la UIF del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Coordinación Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Nicolás Negri, explicó que la visita a Jujuy tiene el objetivo de articular acciones de cooperación entre el Ministerio de Justicia de Nación con la Provincia, a fin de enfrentar delitos que afectan a la seguridad ciudadana como el narcotráfico y la trata de personas, actividades que tienen relación directa con “el lavado de dinero y el terrorismo”.

En ese marco, enfatizó que “es importante que no solo la Justicia se preocupe por efectuar detenciones sino que hay que identificar los bienes y decomisarlos”. En tal sentido, señaló como muy positiva la presencia en la reunión de los representantes de los Ministerios de Seguridad y de Justicia y como también la participación del Fiscal de Estado para “ver de qué manera se puede cooperar para combatir estos delitos”.

Como parte de la agenda, la comitiva mantendrá reuniones de trabajo con miembros de agencias federales y provinciales con competencia en temas de prevención de lavado de activos y lucha contra el terrorismo. “El ejercicio lo realizamos en conjunto con Migraciones, Aduana, AFIP, UIF y la Direccional Nacional de Seguridad de Frontera, específicamente en La Quiaca y Villazón para colaborar con el control fronterizo de personas y bienes”, explicó.

Por último, Negri expresó que una vez finalizados los ejercicios y encuentros, realizarán un diagnosticó de la situación en Jujuy, donde se expondrán “los principales desafíos y necesidades de la Justicia y órganos del Poder Ejecutivo, lo que posibilitará ver de qué manera tanto Nación y Provincia pueden colaborar”.