El gobierno nacional aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo para la construcción del Parque Solar en Jujuy Cauchari Solar I, II y II

Jujuy al día® – A través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Estado Argentino aprobó el modelo del Contrato de Préstamo para la financiación de los Parques Fotovoltaicos Cauchari I, II y III.

De acuerdo al decreto 922/2017 publicado en el Boletín Oficial, en su artículo 1 señala que “Apruébase el Modelo de CONTRATO DE PRÉSTAMO PARA CRÉDITO DE COMPRADOR PREFERENCIAL a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA, representada por el MINISTERIO DE FINANZAS y la institución financiera THE EXPORT – IMPORT BANK OF CHINA (EXIMBANK), por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL (U$S 331.500.000) destinado al financiamiento del Proyecto “Parque Fotovoltaico Cauchari Solar I, II y III”.

En sus considerandos hace notar que, conforme lo previsto en el Modelo de CONTRATO DE PRÉSTAMO PARA CRÉDITO DE COMPRADOR PREFERENCIAL, el financiamiento del OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del precio del Contrato será provisto por THE EXPORT – IMPORT BANK OF CHINA (EXIMBANK). En este sentido vale aclarar que Jujuy puso en el mercado los denominados “bonos verdes” para obtener el 15% restante de la financiación, por los cuales ha conseguido ofertas por el triple de lo que se buscaba conseguir.