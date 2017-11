Comunicado de la empresa EJE SA

Jujuy al día® – Informamos a la Comunidad que durante la tarde de ayer, miércoles 8 de noviembre, el acceso al portal web de EJE SA fue objeto de un ataque informático que impidió el libre acceso al sitio.

Lo ocurrido, no estuvo ajeno a lo acontecido en muchos sitios del mundo, un ataque conocido como defacement, que lejos de causar daño a la información, solo logra manipular el acceso a la página, reemplazándolo por un mensaje no deseado; un mensaje que, cabe aclarar, no expresa en nada el pensar o sentir de esta Empresa.

Es importante aclarar que la página Web de EJE SA, propiamente dicha, no fue vulnerada, por lo tanto, no hubo brecha de privacidad de la información y sólo implicó un impacto mínimo en las operaciones cotidianas, ya que nuestros usuarios, por unas horas, no pudieron acceder al sitio.

Agradecemos a nuestros usuarios su comprensión ante la situación mencionada y esperamos sepan disculpar las molestias ocasionadas.

Muchas gracias.