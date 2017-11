La militancia preocupada por la situación del Partido Justicialista

Jujuy al día® – Desde hace tiempo, la militancia peronista, viene preocupada por el manoseo a la que fue sometida durante estos últimos años, a raíz de que, han sido violado los derechos de participación en la vida partidaria, es decir, “a elegir y ser elegidos etc.”. Las continuas prórrogas de las anteriores autoridades, la conducción mezquina y egoísta de dirigentes que se decían “la mesita de los cinco” y otras mesitas de unos picaros que siempre negociaron los cargos electivos repetitivos, suprimiendo la voluntad de los militantes, en la mayoría de las veces o sea, desde el 2009 al 2017, el PJ, ha perdido poder político en las calles y muchos dirigentes de los nuestros, metieron “violín en bolsa” y a descansar, porque los números ya se anticipaban en crueles derrotas, porque no hay conducción desde hace rato, no hay contención para los afiliados ni menos capacitación política para nuestros jóvenes para futuros cargos electivos. El Pj, ha dejado de funcionar como la institución-escuela en la formación de dirigentes y de allí que la comunidad –por lo menos la peronista–, no tiene referentes barriales de fuste como lo fueron las desaparecidas Unidades Básicas. Comunidad Organizada, hoy suena como que debe tomar actualidad, caso contrario, la ciudadanía, irá cayendo en otros tipos de núcleos que llevan como banderas, hacer desaparecer los partidos políticos. Aquí está la cuestión como cimiento para reconstruir la vida del Partido Justicialista de Jujuy y esta debería ser la meta de toda la militancia, porque el problema del peronismo no está en la militancia, está, está en los dirigentes (como lo decía Perón) que siempre llevaron al PJ al desastre. Historias ??. Sobran. Nombres??. Sobran. Partiditos escindidos capitaneados por funcionaros?? Sobran. Funcionarios ex Pj integrando coaliciones adversarias al PJ??. Sobran nombres. Estar fuera del PJ, es condenatorio y más si ha sido perdedor en el propio territorio. Como también lo puede esperar el tiempo de la justicia como está ocurriendo. Algo habrán hecho. Y dicen que son varios los comprometidos que –se presume– algo saben de los Un mil doscientos millones que se investiga actualmente. Después, les llegará el ostracismo inevitable y caminarán por las calles, solos, sin que el pueblo los salude sintiendo la condena social como les paso a varios.

Hoy se habla mucho sobre las elecciones internas convocadas para el 26 de noviembre. Uno de los actores, el Vice gobernador, dijo que él no participara, tal vez esperando aquel soñado fallo que lo reconozca como autentico presidente del Pj. La historia judicial del PJ Jujuy, que se inició por la situación electiva irregular de sus autoridades, a hoy, la Cámara Nacional Electoral, ha rechazado varios Recursos Judiciales, presentados por el Vice Gobernador. El último con fecha 30 de mayo 2017 y posteriormente archivado, para colmo como otros anteriores. La cuestión de esta pelea por la presidencia del PJ, ya la Dra. Servini de Cubría fue clara en su dictamen y no hay vuelta. La justicia, no se puede andar metiendo en el chiquitaje de la política y más en una situación que a la fecha, es ya como Cosa Juzgada y que todo se trata en el Expte 010000009/1982 del Partido Justicialista. Ya son dos las elecciones conducidas por la intervención y legalizadas por la justicia y, son hechos que no se pueden volver atrás.

Las elecciones del 26 de noviembre, se deben centrar en la que corresponde a autoridades partidarias. En esta partida no juegan cargos electivos y esto es lo que, los dirigentes que se auto titulan “históricos” nunca han explicado. Ahora el tiempo juega en contra de la militancia, porque no hay tiempo de trabajar en avales y entonces nos dirán, vamos por la “lista unidad” . Y ojala que, la conducción, no sea integrada por los “candidatos de las derrotas” del 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017.

La intervención, cuya gestión finaliza en diciembre, debería llamar a plenario por circuitos para lograr la unidad de las bases, pero que tales plenarios, no sean conducidos por personajes que partieron al PJ en pedazos. La militancia no merece una nueva traición.

Jorge Abraham Casiva-Ex Concejal Part.Just.